Дзюба и Паредес сыграют с «Рубином» с первых минут

Стал известен состав футбольного клуба «Зенит» на матч 3-го тура чемпионата Российской премьер-лиги против «Рубина» 13 августа в Казани.

Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с первых минут на поле выйдут: вратарь Андрей Лунев, защитники — Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович (капитан команды), Миха Мевля и Игорь Смольников, полузащитники — Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Далер Кузяев, Олег Шатов и Роберт Мак, нападающий — Артём Дзюба.

В запасе остались: Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков, Александр Анюков, Илья Скроботов, Евгений Чернов, Матиас Краневиттер, Эрнани, Александр Ерохин, Магомед Оздоев, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный.

Напомним, в первых двух турах «Зенит» одержал две победы и шел на первом месте. Сейчас лидирует московский «Спартак» (7 очков), но у петербуржцев игра в запасе.

Предыдущий матч «Зенита» проходил в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» и закончился поражением 0:4. В той игре не принимали участия сразу несколько игроков основного состава, включая Дзюбу, Паредеса и Мака.