«Перевёртыши» в Петербурге и Ленобласти: в одиночку, парами, группой и на тот свет

Как минимум пять аварий с автомобилями-«перевёртышами» произошли 13 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Есть пострадавшие и погибшие. Травмированы в общей сложности четыре ребёнка.

В двух ДТП в Петербурге два водителя, похоже, получили лёгкие травмы головы.

Днём на проспекте Обуховской Обороны, около Володарского моста, опрокинулся на бок грузовик Iveco, сообщает очевидец в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте». Видимо, он единственный участник ДТП.

«Мимо проезжала, видела. Водитель ходил, за голову держался», – рассказывает Юлия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Приехали пожарные, смыли топливо, – добавляет Николай. – Пробки, кстати, нет».

На пересечении Ленской улицы и проспекта Наставников столкнулись две легковушки, Hyundai IX35 перевернулась на крышу. «В перевертыше был за рулём мужик и на «пассажирке» женщина. В белой (второй) машине – девушка. Вроде, все живы, мужик только репу чешет», – сообщают в «ДТП и ЧП». «Водитель белой машина была девушка, – подтверждает Юлия, – и она скрылась с места».

«Мегаполис» приводит слова очевидца Дмитрия: «Мужик ехал на зелёный, белый ваг (за рулём тоже парень был, девушка – пассажир) решил повернуть налево, может, не видел. Удар слабый по касательной, но в зад, соответственно, закрутило, перевернуло».

В первой половине дня на Киевском шоссе (автодорога Санкт-Петербург – Псков), перед Вырой, автомобилисты из «ДТП и ЧП» наблюдали «несколько смятых легковых и фуру в кювете».

В вечернем ДТП с опрокинувшимся микроавтобусом «Форд Транзит» на трассе «Кола» пострадали, как уже сообщала «Фонтанка», шесть человек, в том числе двое детей. Второй участник – «Фольксваген Поло».

И самая страшная авария с «перевёртышем» за день – смертельная – была около 11:30 на автодороге Вологда – Новая Ладога в районе поворота на Пикалёво. Как уточнили в УГИБДД, водитель «Логана», подъезжая к федеральной трассе, не уступил дорогу «Инфинити», ехавшей в сторону Вологды. Обе машины вылетели в кювет и опрокинулись на крышу.

По данным канала «Вести 35», в «Инфинити» ехали жители Вологодской области. Женщина-водитель (петербургская ГИБДД сообщала, что она пассажирка) и два подростка 8 и 17 лет с травмами были госпитализированы. А петербуржцы из «Рено» – 64-летний мужчина и 14-летний мальчик – погибли на месте.

Видео: YouTube/ВЕСТИ35.РФ