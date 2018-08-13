В североамериканском штате Юта самолет упал на жилой дом

В североамериканском штате Юта в городе Пейсон легкомоторный частный самолет упал на жилой дом, управлявший им пилот погиб. Об этом сообщает ABC News 13 августа.

Полиция сообщила телеканалу KSL-TV, что два человека, которые находились в доме, не получили травм и в данный момент эвакуированы из здания.

В результате инцидента дом загорелся. По данным телеканала, после столкновения самолет почти полностью разрушился, только его хвост и крыло остались неповрежденными. По данным американских СМИ, ЧП произошло в 2:30 пополуночи по местному времени.