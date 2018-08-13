Август тревоги нашей

Август для России - традиционный месяц «черных лебедей»: общественных потрясений и прочих неприятностей. Наверное, началось все с августа 1914-го. Потом – длительный перерыв. До 1991 года. Потом – дефолт (1998). Затем – пятидневная война против Грузии (2008). Где-то в промежутке была подлодка «Курск». И наконец, август 2018-го – снова живем мыслями, что же будет с рублем и с нами.

Все началось в среду, 8 августа. Только прихожу пообедать в общепит после блаженной первой половины дня без Интернета, как сразу звонок с радиостанции: «Не прокомментируете, мол, санкции, падение рубля и прочее?» Думаю, какие санкции? Те, что американские законодатели готовят? Так улитка ползет очень медленно. Когда они еще будут! Если вообще будут.

Оказывается, наш друг Трамп нас огорошил, пока мы спали. И вот тут же рубль посыпался. Прокомментировать толком ничего не мог. Почему-то журналисты думают, что люди ни на час от Интернета не отрываются. Наверное, по себе судят. Однако события разворачиваются интересные и внимания заслуживающие.

А это нам за Скрипалей

Бросился к Интернету, и все стало проясняться. Трамп сыграл на опережение и, главное, на предвыборную кампанию. 6 ноября в США избирается треть Сената и вся Палата представителей. Преимущество республиканцев сейчас хиленькое. И оно легко может исчезнуть после выборов. Трамп жутко подвел партию своим заявлением после встречи в Хельсинки с Путиным, что он больше верит президенту России, чем собственным разведывательным органам. Представьте, что Путин бы сказал, что больше доверяет американскому президенту, чем ФСБ и ГРУ (или как оно там теперь называется). Республиканцы тут же в ужасе открестились от президента, но этого может быть недостаточно. Демократы получили сильный аргумент не только против Трампа (с ним и так все ясно), а против всех республиканцев вообще.

Положение надо было срочно исправлять. И тогда администрация президента США объявила санкции против России. Вот почему они оказались неожиданными. Конгресс будет месяцами обсасывать законопроект, а тут можно все в один день решить. Хотя слухи ходили, что что-то такое готовится. В чем же суть объявленных санкций?

Они – двухэтапные. Первый этап начнется с 22 августа и будет включать в себя запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих, которые могут быть применены в сфере национальной безопасности. Детали станут известны 22.08, но рубль непосредственно ими затронут не будет. Он падает на ожидании худшего сценария или, так сказать, продолжения санкционного «банкета».

Вторая часть пакета санкций вводится через три месяца. При условии, что Россия не «разоружится». А для «разоружения» ей надо: во-первых, признать свою вину в применении химического оружия на территории страны НАТО (Великобритании) против Скрипалей; во-вторых, допустить к расследованию международную комиссию ООН, в-третьих, дать гарантии, что «больше так не будет». Понятно, что Россия не выполнит ни один из этих пунктов. И тогда президенту США дается выбор: а) свернуть до минимума дипотношения: б) запретить полеты российским государственным авиакомпаниям в США, в) не предоставлять финансовую помощь г) запретить американским банкам кредитовать российские власти; д) полностью запретить экспорт в Россию (кроме продовольственных и сельхозтоваров); е) полностью запретить импорт из России. Причем ему достаточно выбрать на свой вкус три любые меры из шести перечисленных.

Очевидно, что этот набор включает в себя и пустые пункты, где отношения и так на нуле или близки к нему. Финансовой помощи и без того нет, а дипотношения и так уже сворачивались. И на экономику прямо они не влияют. Что касается полетов, то «Аэрофлот» можно будет заменить частным перевозчиком. Вот вам уже и три пункта выбраны. Так что этот перечень мер сформулирован таким образом, чтобы Трамп мог и сердитым казаться, и какие-то свои странные личные обязательства перед Кремлем выполнять.

Вернемся к рублю. На него негативно влияет общий фон, неопределенность и ожидания худших времен. А худшие времена настанут, если будет принят подготовленный (пока пусть и в сыром виде) «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля – 2018».

Россия – страна-изгой?

Этот акт сводит все намечавшиеся ранее шаги супротив России воедино и даже предусматривает создание специального управления, ответственного за координацию и реализацию санкций. Что-то вроде министерства санкций. Уже только это обстоятельство говорит о том, что санкции рассматриваются как длительная политика, а не как разовая мера.

Самое страшное предусмотрено для банковской системы: замораживание активов семи российских госбанков на территории США и введение запрета для них на долларовые операции. Что касается госдолга, то тут как раз не так все страшно: запрещается покупка только новых выпусков облигаций. Однако предполагается усиливать санкционное давление на лиц из пресловутого списка путинских олигархов и прочих «плохишей» (пока только Дерипаска серьезно пострадал), а также упорнее поискать средства, конечным распорядителем которых является Владимир Путин. Тут позволю себе иронию: на мой взгляд, таковыми «средствами» является вся Россия со всем ее добром и населением.

Есть там и «вишенка на торте» в форме предложения об объявлении России «страной, спонсирующей терроризм». По иранской схеме. Однако пока эмбарго на покупку нефти среди мер не значится. Вот тут стоит заметить, что если бы страны Запада действительно решились всерьез сдерживать Россию, то они бы еще в 2014 году разработали программу поэтапного отказа от российской нефти. Скажем, за пять лет довести закупки российской нефти до нуля было бы не столь для них болезненно. На мировом рынке предложение нефти всегда может быть быстро увеличено. Однако и без нефтяного эмбарго рассматриваемый акт ставит Россию в довольно тупиковую ситуацию. Отсюда нервные телодвижения ее высокопоставленных особ.

«Зеркальные меры»

Зеркальные меры может применять Китай по отношению к вспышке американского протекционизма или Евросоюз. Россия – это не тот случай. Это даже не кривое зеркало, это – вообще не зеркало. Разве что пока не закончилась история с ракетными двигателями для американских ракет «Атлас», то о каких-то осколках зеркальных мер говорить можно. Да и то не надо думать, что без них США вообще перестанут в космос выходить. Ну, там поставки титана для «Боинга» или полеты тех же «боингов» через Россию. Тоже не смертельно для Штатов. Одновременно надо помнить, что на таких ошметках зеркальных мер мы больше теряем.

Пошла мода против доллара. Силуанов даже объявил его бывшим международным платежным средством. Такие заявления может делать, допустим, Сергей Шойгу, но никак не министр финансов. Понятно, что российские власти задумались, как жить без доллара. Ну, наверное, будем с турками меняться: они нам – лиры, мы им – рубли. И еще попутно соревноваться, кто падает быстрее. Пока у нас есть утешение: лира – быстрее (с начала года потеряла 45% по отношению к доллару). Кстати, любители турецких курортов могут радоваться.

Минуя расчеты в долларах, страна будет только повышать собственные торговые издержки за счет ненужных валютообменных операций. Вот и все удовольствие. Хорошо, что хоть Силуанов успокоил относительно валютных вкладов: Центробанк из своих резервов в случае чего поможет банкам с баксами. Однако не больно верится. Как это государство Российское потратит свою последнюю заначку на тех «нехороших людей», которые от рубля в инвалюту убегают?

Официозная деловая газета «Взгляд» в связи с готовящимися санкциями прямо признает: «Строить внутреннюю и внешнюю политику страны придется исходя из условий военного положения». Так что на месте владельцев валютных (и особенно долларовых) вкладов я бы все-таки слегка забеспокоился. «Военное положение» и гарантии личных сбережений в долларах как-то плохо совмещаются. Не может ли быть так, что, когда по-настоящему прижмет, наше обожаемое государство скажет: доллар стоит, допустим, 50 рублей. Получите, распишитесь. И все дела.

Склоняет к этой мысли еще и то, что власти все больше падки на меры в стиле Шарикова. О советнике президента Андрее Белоусове и его предложении «раскулачить» металлургов «Фонтанка» уже писала. Пусть он и упертый «глазьевец», но вряд ли бы вылез с таким предложением, не имея высокую поддержку. И главное, тот факт, что никто сверху его не осадил, говорит о многом. Акции металлургических компаний рухнули, но для наших последователей Чавеса и Мадуро такое зрелище только в кайф: «Телега старая/Колеса гнутые/А нам все по фигу/Мы – долбанутые!»

Ну а всех переплюнул председатель нашей гордой и независимой Госдумы Вячеслав Володин. На встрече со своими избирателями в Саратове он выразил неуверенность в сохранности государственной пенсионной системы в принципе. Бюджет, мол, стал дефицитным. Последнее, он, конечно, соврал. Все с точностью до наоборот. Любой может на сайте Минфина убедиться. Однако я вот что подумал: этот Володин говорил не о прошлом, а о будущем. Ему виднее, какие новые траты планирует власть на геополитику. А возбудившаяся геополитика – это отложенный смертный приговор любым финансам. Что государственным, что частным.

И конечно, под конец хотелось бы заметить, что Володин все-таки нашел самую эффективную зеркальную меру: серпом по… и враг дрожит! Пусть видит: мы и без своих пенсий переживем, не то что без вашего доллара. И кто потом скажет, что выжигание с помощью зеркала солнечным зайчиком собственных глаз не есть зеркальная мера?