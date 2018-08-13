Помогите Валере побороть рак

Два года назад жизнь Валеры резко изменилась – у подростка обнаружили опухоль головного мозга. Ему сделали операцию, но осложнения привели к инсульту и вегетативному состоянию, которое длилось больше года. Врачам удалось мальчика привести в сознание. Он начал учится всему заново и много достиг. Но обследования выявили новую опухоль. Сейчас Валере срочно требуется курс лучевой терапии. Однако это лечение платное.

Благотворительный фонд «Милосердие детям» открыл срочный сбор средств на курс лучевой терапии для Аксиньина Валерия.

Аксиньин Валерий, 14 лет.

Новообразование в хиазмаль-селлярной области. Медуллобластома в области IV-желудочка.

Требуется лучевая терапия. Стоимость 335 000 руб.

Валера рос обычным и здоровым ребенком, хорошо учился в школе, был жизнерадостным и общительным мальчиком. Его очень любили и любят учителя и одноклассники. Когда Валере было 12 лет, его жизнь неожиданно изменилась, ему поставили диагноз – опухоль 4-го желудочка мозжечка, медуллобластома классического типа.

Мальчику сразу была назначена операция на 2 ноября 2015 года. В послеоперационный период начались осложнения, случился инсульт по геморрагическому типу, вследствие этого ребенок вошёл в вегетативное состояние, которое продолжалось 1 год 3 месяца.

В течение всего этого периода лечение не проводилось. Было много попыток найти выход из этого положения и благодаря врачам психоневрологического института имени Бехтерева Валеру привели в сознание.

На данный момент он умеет писать, считать, рисовать, передвигаться на коляске и многое другое. Валера был в ремиссии, но в декабре 2017 года снимки МРТ показали новое образование в другой области головного мозга (вероятно, отсев медуллобластомы).

Чтобы справиться с опухолью Валере срочно требуется лечение – лучевая терапия в МИБС (поселок Дибуны) стоимостью в 335 000 рублей. Такой суммы у мамы нет, так как она воспитывает сына и борется за его жизнь одна.

О том, как помочь Валере, можно узнать на «Планета.ру» – https://planeta.ru/campaigns/lychidobra .

Ознакомиться с медицинской документацией можно на официальной странице фонда .

С отчетами о проведении благотворительных акций и отчетами об использовании денежных средств можно ознакомиться на сайте фонда www.mirdetiam.ru