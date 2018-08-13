Суд Вашингтона отказался прекратить дело о вмешательстве в выборы против российской Concord Management and Consulting

Суд Вашингтона отклонил ходатайство российской компании Concord Management and Consulting LLC, которая требовала снять с нее обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США и признать незаконным назначение спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет Reuters 13 августа.

Судья Дабни Фридрих заявила, что во время расследования дела Concord Management and Consulting LLC Мюллер не превышал полномочий и действовал в рамках закона. Она также отвергла аргумент компании о том, что заместитель генпрокурора Род Розенштейн, действуя от имени генпрокурора Джеффа Сешнса, не мог привлечь Мюллера к расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы.

Адвокаты компании утверждали, что Розенштейн нарушил пункт о назначениях Конституции США в мае 2017 года, когда привлек к делу спецпрокурора. Судья Фридрих в свою очередь постановила, что Розенштейн обладал необходимыми для этого полномочиями.

Ранее США ввели санкции против компаний «Конкорд кейтеринг» (Concord Catering) и «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting), которые американские власти связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, из-за «вмешательства в выборы» и ситуации на Украине.