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13.08.2018 18:37
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Суд Вашингтона отказался прекратить дело о вмешательстве в выборы против российской Concord Management and Consulting

 

Суд Вашингтона отклонил ходатайство российской компании Concord Management and Consulting LLC, которая требовала снять с нее обвинения во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США и признать незаконным назначение спецпрокурора Роберта Мюллера, пишет Reuters 13 августа.

Судья Дабни Фридрих заявила, что во время расследования дела Concord Management and Consulting LLC Мюллер не превышал полномочий и действовал в рамках закона. Она также отвергла аргумент компании о том, что заместитель генпрокурора Род Розенштейн, действуя от имени генпрокурора Джеффа Сешнса, не мог привлечь Мюллера к расследованию предполагаемого вмешательства России в выборы.

Адвокаты компании утверждали, что Розенштейн нарушил пункт о назначениях Конституции США в мае 2017 года, когда привлек к делу спецпрокурора. Судья Фридрих в свою очередь постановила, что Розенштейн обладал необходимыми для этого полномочиями.

Ранее США ввели санкции против компаний «Конкорд кейтеринг» (Concord Catering) и «Конкорд менеджмент и консалтинг» (Concord Management and Consulting), которые американские власти связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, из-за «вмешательства в выборы» и ситуации на Украине.

Справка:

В Concord Management, фирме из трех компаний и 13 человек, причастность к так называемой «фабрике троллей» отрицают. Ранее президент России Владимир Путин назвал смехотворной возможность ресторатора или частной фирмы повлиять на американские выборы. При этом всю деятельность Евгения Пригожина он считает его личным делом.

Напомним, 15 марта минфин США расширил санкции против России. В список добавили 14 физических лиц и одну организацию — «Агентство интернет-исследований», которое в СМИ называли «фабрикой троллей» и связывали с бизнесменом Евгением Пригожиным.

Ранее, 16 февраля, американский Минюст опубликовал список обвиняемых во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. Всего в список попали 13 граждан России во главе с тем же Пригожиным и три компании, также связанные с ним, в том числе речь шла и об «Агентстве интернет-исследований». В ноябре прошлого года бизнесмен опроверг свою причастность и к «фабрике», и к вмешательству в американские выборы.

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