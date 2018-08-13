Honda готовит новый кроссовер для Европы. И возможно, России

Компания Honda раскрыла некоторые подробности обновленной версии своего самого «продвинутого» кроссовера Honda HR-V, пишет Carglancer. В первую очередь эта модификация предназначена для европейского рынка и появится у дилеров уже в октябре. Есть вероятность, что модель доберется и до России – сообщение о ней появилось на российском сайте «Хонды».

Фактически речь идет о рестайлинге, который включает изменения дизайна передней части, замену комбинации черных и хромовых тонов над решеткой радиатора на глянцевые темно-хромовые панели, изменения формы бампера. Фары теперь оснащены прожекторными линзами с модернизированными светодиодными дневными ходовыми огнями. Задние огни стали полностью светодиодными, при этом корпус оптики сзади выполнен с эффектом затемнения. Теперь в стандарте автомобиль будет комплектоваться 17-дюймовыми колесами с новым дизайном дисков.

Honda HR-V 2019 модельного года будет оснащаться высокоэффективным 1,5-литровым атмосферным бензиновым двигателем i-VTEC мощностью 130 л.с. Разгон с нуля до 100 км/ч занимает 10,2 секунды с механической коробкой передач и 10,9 секунды с опциональным вариатором CVT. С весны 2019 года начнется продажа более спортивной версии с 1,5-литровыми VTEC TURBO, а также версии с 1,6-литровым дизельным i-DTEC.