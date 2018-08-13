Смольный предложил РЖД ускориться со строительством новых путей в Петербурге

Городское правительство хочет ускорить реализацию ряда железнодорожных проектов в Петербурге, а также предлагает РЖД построить новые. Корректировки в генеральную схему развития железнодорожного узла транспортной системы Петербурга, подготовленные городским комитетом по транспорту, в ОАО «РЖД» 13 августа отправил вице-губернатор Игорь Албин.

В частности, Смольный предлагает РЖД побыстрее построить третий главный путь на участке Санкт-Петербург – Товарный-Московский – парк Обухово станции Санкт-Петербург-Сортировочный-Московский, а также реконструировать станцию Колпино.

«Одной из основных проблем на Московском направлении Октябрьской железной дороги в административных границах Санкт-Петербурга остается исчерпание резервов пропускной способности для пригородных пассажирских поездов из-за ввода тактового движения высокоскоростных поездов «Сапсан» (15 пар поездов ежедневно). Невозможность назначения дополнительных поездов в часы пик, а также увеличенные интервалы движения и увеличение времени в пути следования пригородных пассажирских поездов осложняют транспортную ситуацию на Московском направлении и требуют принятия мер по увеличению пропускной способности участка Санкт-Петербург – Колпино», – отмечают в аппарате Игоря Албина.

Корректировки от правительства города коснулись и развития сестрорецкой железнодорожной линии: по действующему плану масштабная реконструкцию участка Новая Деревня – Белоостров намечена на 2021 – 2025 годы. Предполагается, что будет построен дополнительный главный путь, а также пересадочный комплекс «Новая Лахта» неподалеку от делового квартала «Лахта Центр». Петербургские чиновники предлагают РЖД претворить эти планы в реальность в срок с 2019 по 2024 год.

Вместе с тем на сестрорецкой линии железнодорожникам предложили возвести одну новую станцию и пешеходный переход через ж/д пути в Сестрорецке, а также реконструировать местный вокзал за счет своих собственных средств.

Кроме того, сейчас в правительстве прорабатываются варианты обеспечения населения пригородным железнодорожным пассажирским транспортом по направлению Санкт-Петербург – Сертолово. К текущему моменту разработана предпроектная документация. Чиновники считают, что готовый проект позволит обеспечить надежную транспортную связь жителей Сертолово с центром Санкт-Петербурга, снизить нагрузку на улично-дорожную сеть, а также улучшить транспортную доступность ФГБУ «НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова» Минздрава России, расположенного в поселке Песочный.