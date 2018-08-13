Петербург получит в пять раз меньше Москвы из резервного фонда правительства

Петербург получит 1,06 млрд рублей по государственной программе «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ.

Как говорится в постановлении № 930, опубликованом 13 августа на сайте кабинета министров, Северная столица стала одним из 63 регионов, на которые выделили более 30,6 млрд рублей дотаций. Деньги пойдут на стимулирование налогового потенциала по налогу на прибыль. Сумма пропорционально зависит от показателей самого региона — чем они выше, тем больше средств. Например, Москве выделили 5,4 млрд рублей.

В начале года «Фонтанка» писала https://www.fontanka.ru/2018/02/28/037/, что бизнес в Петербурге хотят освободить от налога на прибыль. А компании, которые получат такую льготу, в ответ обязуются инвестировать средства в развитие производства и достичь определенных результатов.