Стрельба в Торонто: ранены трое

Три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы после конфликта на заправочной станции в одном из районов на северо-западе канадского Торонто. Об этом 13 августа сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CTV и управление городской полиции.

Все пострадавшие мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.

Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы пока не установлена.