Археологов подключили к раскопкам в Никольском саду Петербурга

К работам в Никольском саду Адмиралтейского района Петербурга подключатся археологи. Об этом 13 августа сообщает городской комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

«Факт захоронения на данной территории известен. «Братская могила участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны» является объектом культурного наследия регионального значения и находится на территории памятника федерального значения "Собор Николо-Богоявленский (Морской)"», – рассказали в КГИОП.

Известно, что 25 апреля 1917 года в сквере перед оградой Никольского собора нашел последний приют матрос Гвардейского экипажа Григорий Иванович Астахов, который ценой собственной жизни предотвратил взрыв гранаты, брошенной в демонстрантов. В 1918—1920 годах рядом с могилой Астахова захоронены революционные деятели, павшие в боях Гражданской войны. На месте захоронений были установлены временные памятники из бетона.

В 1957 году памятники были заменены на мраморные плиты, а в 1977-м – на одну большую гранитную. Ее и обнаружили 13 августа специалисты, занимающиеся реконструкцией наружного освещения в саду.

Согласно проекту, в Никольском саду в срок до 31 октября должны проложить 2,9 км кабельных линий и установить 74 чугунных торшера со светодиодными светильниками. Пока же работы по прокладке сетей на участке приостановлены. Изучением участка земли займутся археологи. Результаты их исследований могут стать причиной внесений корректировок в проект.