«Русал» консервирует родину карельского биткойна. Какой ее запомнила «Фонтанка»

«Русал» уже в августе планирует закончить консервацию электролизных мощностей Надвоицкого алюминиевого завода (НАЗ). Его продукция с апреля поступает на склад из-за санкций.

Архив/Олег Мясоедов/"Фонтанка.ру"

"В связи с тем, что продукция НАЗ из-за американских санкций и невозможности сбыта последние четыре месяца шла на склад, "Русал" был вынужден начать консервацию электролиза для снижения убытков, которую планируется завершить в августе", – говорится в комментарии компании для ТАСС.

Как отмечает издание, часть сотрудников уже рассматривает варианты по дальнейшему трудоустройству. Несколько работников высказали желание продолжить работу на "Русском радиаторе", а часть - рассматривают предложения о работе на предприятиях алюминиевого дивизиона компании или у других работодателей региона.

«Фонтанка» в этом году побывала в Наводвоицах, где «Русал» на тот момент планировал создать крупнейший на Северо-Западе дата-центра для добычи криптовалют. Уже тогда от двенадцатитысячного населения города осталось чуть больше половины. В 2006 году завод вырабатывал 80 тысяч тонн алюминия в год, а на начало 2018-го на официальном сайте «Русала» мощность предприятия была обозначена как 24 тысячи тонн. Теперь не нужен и этот объем. Уже тогда, чтобы избежать прямых сокращений, на заводе организовали предприятие «Русский радиатор» и решили заняться добычей криптовалют.

Как жили вокруг законсервированного теперь завода читайте в материале «Фонтанки».