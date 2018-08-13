ООН выступает против возвращения беженцев в Сирию

Верховный комиссар ООН по делам беженцев считает, что ситуация в республике на Ближнем Востоке остается небезопасной для возвращения просителей убежища.

«Было много разговоров о возвращении сирийских беженцев. Вы знаете нашу позицию. Мы считаем преждевременным поощрять репатриацию. Сирия все еще небезопасна. Там до сих пор идет война. Но если кто-то принял личное решение, то мы должны посмотреть, как мы можем ему помочь. Но, еще раз, сейчас не время для массовой репатриации», – цитирует 13 августа комиссара Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди агентство Reuters.

По словам Гранди, около 5,5 миллиона граждан Сирии сейчас находятся в соседних странах. Примерно 1,7 млн объявили о желании вернуться. Большинство из них намерены покинуть соседние Ливан и Турцию. Сирийские власти готовы способствовать возвращению своих граждан.

Война в Сирии началась в 2011 году и не закончена до сих пор. Хотя власти заявляют, что контролируют 95 процентов территории страны. С 2015 года ВКС РФ оказывают активную поддержку правительственным войскам.