Северная трамвайная столица: швейцарцы ищут в Петербурге землю для строительства завода

Швейцарский производитель трамваев Stadler собирается организовать производство в Петербурге, говорят источники «Фонтанки». Компания ведет интенсивный диалог со Смольным, подтверждают сами швейцарцы.

Михаил Грачев/"Фонтанка.ру"

Как стало известно «Фонтанке», компания Stadler подала запрос на поиск крупной площадки в Северной столице в городской комитет по промышленной политике и инновациям. Швейцарский производитель трамваев ищет место для строительства завода. Вопрос уже обсуждался на одном из совещаний комитета по транспорту.

По информации собеседников «Фонтанки», в качестве одного из основных вариантов сотрудничества петербургских властей и Stadler рассматриваться так называемый офсетный контракт, смысл которого заключается в том, что предприятие берет на себя строительство производства, а город – обязуется покупать продукцию этого производства сроком до 10 лет.

Сейчас ближайший к России завод Stadler находиться в Минске. Его мощность составляет 120 трамваев в год, а в создание вложено порядка 50 млн евро, что по курсу 2012 года составляет около 1,7 млрд рублей. По информации «Фонтанки», по предварительным планам Stadler по объемам производства завод в Петербурге будет сопоставим с предприятием в Белоруссии.

«Идут переговоры, но окончательного результата пока нет», – сообщила «Фонтанке» член правления концерна и директор по коммуникации и связям с общественностью Stadler Rail Group Марина Виндер, отказавшись подтвердить данные по возможным параметрам будущего производства.

Председатель комитета по транспорту Александр Головин отказлся прокомментировать информацию «Фонтанки», но пояснил, что трамвайный парк Петербурга устарел и в ближайшие десять лет городу потребуется порядка 600 трамваев. Финансовая сторона вопроса будет прояснена до конца года. Впрочем, в прессе уже фигурировала цифра первой закупки объемом в 200 трамваев – 16 млрд рублей, однако официально её до сих пор не подтвердили.

Сегодня большую часть трамваев в России, а именно 75%, выпускает ПО «Транспортные системы», принадлежащее миллиардеру Феликсу Винокурову. По данным Института проблем естественных монополий, еще 15% отечественного трамвайного производства сосредоточено на Усть-Катавском вагоностроительном заводе, и 10% – на предприятии «Уралтрансмаша» в Екатеринбурге. Основная производственная площадка «Транспортных систем» – Невский завод электрического транспорта (компания арендует ее у «Трансмашхолдинга»). Но ее мощностей не хватает, чтобы покрыть потребности реформы.

В «Трансмашхолдинге» корреспонденту «Фонтанки» рассказали, что при желании могут переориентировать и другие свои предприятия под выпуск трамваев, но сходу назвать объемы производства затруднились. Как уточнил директор ГУП «Горэлектротранс» Василий Остряков одно из предприятий «Трансмашхолдинга» – Октябрьский электровагоноремонтный завод(ОЭВРЗ) – в 2016 и 2017 году поставило петербургскому «Горэлектротрансу» 4 трамвая.

О том, что индустрию производства городского легкорельсового транспорта ожидает подъем, также свидетельствуют две утвержденные стратегии развития правительства РФ. Если планы чиновников станут реальностью, то к 2030 году с 4,3 млрд человек в год пассажиропоток увеличится до 5,1 млрд, а протяженность трамвайных линий с 200 км до 920 км.

Сейчас Петербург и Stadler связывает проект «Чижик» – трамвай уже курсирует от Хасанской улицы до метро «Ладожская». Кроме того, швейцарская компания поставляет трамваи для рельсовой сети в Красногвардейском районе, которую по концессионному соглашению строит «Транспортная концессионная компания». Расходы на эксплуатацию и закупку трамваев оцениваются в 33 млрд рублей. Всего Stadler поставит на эту линию 23 трамвая.

Их пока что производят на заводе в Минске. Учитывая те объемы, которые предлагает швейцарцам российский рынок, строительство завода в Петербурге – логичный шаг. Уже сейчас вагон от Stadler тестируется ГУП «Горэлектротранс». На предприятии пока отказались обсуждать ход эксплуатации и характеризовать швейцарский транспорт, пообещав, что подведут итоги ближе к концу лета.

Впрочем, уже не раз попытки организовать в Петербурге серийное производство трамваев заканчивалось неудачно. Так, например, в 2013 году такие планы декларировала польская компания Pesa, у которой на аукционе возникли трудности из-за того, что её трамваи произведены не в России. В итоге, до дела пока так и не дошло.

В 2013 году французский производитель Alstom даже успел начать строительство на территории Октябрьского электро-вагоноремонтного завода, но уже через год планы оказались заморожены из-за того, что обновление трамвайных парков отложили на неопределенное время.

Есть в списке тех, кто намеревался открыть свое производство, и Кировский завод. На ПМЭФ-2013 директор завода обнародовал название будущего трамвая, который предприятие собиралось выпускать совместно с чешской компанией Škoda. Однако вагон «Киров-Škoda» так и не вышел, а консорциум сосредоточился на выпуске подвижного состава для метрополитена.

В том же 2013 году вторую жизнь мог обрести петербургский трамвайно-механический завод (ПТМЗ). Во времена СССР предприятие производило составы модели ЛВС, которые до сих пор составляет основу парка Горэлектротранса. Уже в 21-м веке предприятие купила группа «Дедал» московского предпринимателя Серея Кияшко, который объединил его с другим своим петербургским активом – заводом по производству составов для метро «Вагонмаш». Однако, в мае 2013 года ПТМЗ был признан банкротом с долгом 1,8 млрд рублей, а в декабре обанкротился и «Вагонмаш» с долгом 1,4 млрд рублей. «Фонтанка» писала о том, что его собиралась выкупить екатеринбургская группа «Синара» (выпускает электрички «Ласточка»). Компания планировала расширить ассортимент выпускаемого подвижного состава и включить в него низкопольные трамваи. Однако в 2014 году в «Синаре» решили, что будут строить завод в Волгограде.

Однако сегодня ситуация принципиально другая – городские власти обозначили конкретные объемы, с которыми один-два игрока едва ли справятся. На трамвае Stadler, который сейчас развозит петербуржцев в Выборгском районе, есть надпись на русском: «Всем по пути». Если власти не откажутся от своих слов, эта фраза может стать своего рода девизом для игроков отрасли.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»