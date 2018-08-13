“Ты знаешь, что будет”. Лукашенко пригрозил директору завода тюрьмой и рассказал, за что народ ненавидит чиновников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, побывав на Оршанском инструментальном заводе, остался очень им недоволен. Он раскритиковал в пух и прах местные органы власти, а также высказал угрозы в адрес молодого директора предприятия. Об этом 13 августа сообщает агентство БелТА.

Сперва Лукашенко не понравилось состояние территории у завода. «Не любите вы людей, не любите вы завод. Если уже делаете тут какую-то показуху, сделайте бордюр, но зачем в траву класть асфальт. Это что, культура? Вот за это чиновников и ненавидит порой народ — за ваши безалаберность и безобразие», — сказал он.

Лукашенко остался недоволен и состоянием самого предприятия. «Скорее всего, министра [промышленности Виталия Вовка] сюда направим к тебе работать. У него выбор один: или тюрьма, или сюда, — публично об этом говорю. Пока двойка с минусом, и к тебе претензий море. Никогда не занимайся очковтирательством. Ты молодой руководитель. Ты здесь главный. Не дай бог, я перед Новым годом приеду, и мой глаз зацепится где-то за что-то. Ты знаешь, что будет», — заявил глава государства директору завода Владиславу Бардюкову.

Также Лукашенко назвал «темницей» рабочие места на предприятии, а сотрудников завода – «каторжными людьми», которые работают за 200 долларов в месяц.

Президент Белоруссии как ретивый хозяйственник не в первый раз делает выговоры чиновникам и руководителям предприятий. А совсем недавно решил привить любовь к физическому труду даже звездам подиумов. В июле президент Белоруссии предложил победительнице конкурса «Мисс Беларусь — 2018» Марии Василевич поработать в колхозе. Та в свою очередь сообщила, что готова приступить к работе после истечения модельного контракта.