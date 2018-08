Трамп назвал чокнутой свою бывшую помощницу

Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман сумасшедшей после того, как она опубликовала тайно записанные на диктофон разговоры с главой Белого дома и сотрудниками его аппарата. Соответствующее сообщение Трамп разместил на своей странице в Twitter 13 августа.

"Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу "Ученик" (Apprentice), теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и никогда не получится. Она умоляла меня со слезами на глазах взять ее на работу. Я согласился, – отметил Трамп. – Сотрудники Белого дома ее ненавидели. Она была злобной, но не умной. Я редко видел её, но слышал о ней очень плохие вещи".

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard....

