Трамп назвал чокнутой свою бывшую помощницу

Президент США Дональд Трамп назвал свою бывшую помощницу Омаросу Маниголт-Ньюман сумасшедшей после того, как она опубликовала тайно записанные на диктофон разговоры с главой Белого дома и сотрудниками его аппарата. Соответствующее сообщение Трамп разместил на своей странице в Twitter 13 августа.

"Чокнутая Омароса, которую трижды увольняли с реалити-шоу "Ученик" (Apprentice), теперь уволена в последний раз. У нее никогда не получалось и никогда не получится. Она умоляла меня со слезами на глазах взять ее на работу. Я согласился, – отметил Трамп. – Сотрудники Белого дома ее ненавидели. Она была злобной, но не умной. Я редко видел её, но слышал о ней очень плохие вещи".

Wacky Omarosa, who got fired 3 times on the Apprentice, now got fired for the last time. She never made it, never will. She begged me for a job, tears in her eyes, I said Ok. People in the White House hated her. She was vicious, but not smart. I would rarely see her but heard.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 августа 2018 г.

Ранее Маниголт-Ньюман передала в распоряжение телеканала Эн-би-си аудиозапись разговора с главой аппарата сотрудников Белого дома США Джоном Келли. На ней слышно, как стороны обсуждают ее увольнение. Маниголт-Ньюман сообщила, что ей после ухода из Белого дома был предложен контракт, предусматривающий ежемесячную выплату 15 тыс. долларов в обмен на молчание, однако она от него отказалась.

13 августа же Маниголт-Ньюман обнародовала еще одну запись – на этот раз ее разговора с Трампом, в котором президент США отрицал свою причастность к ее увольнению.

Маниголт-Ньюман была уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. Завтра в США в свет должна выйти ее книга, в которой она, по данным СМИ, крайне резко отзывается о Трампе, пишет ТАСС. Маниголт-Ньюман, в частности, обвиняет его в расизме, а также пишет, что президент якобы является женоненавистником, склонен к нарциссизму и не имеет квалификации, необходимой для того, чтобы занимать пост главы государства.