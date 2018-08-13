На севере КАД останется одна полоса, на востоке две. Английскую набережную закроют

Новые серьёзные ограничения движения вводятся в Петербурге – на КАД и на городских улицах. В частности, на севере КАД на трёхполосном участке в течение двух недель будет открыта только одна полоса. На востоке КАД сузят вдвое. В центре Петербурга на пару выходных будут закрывать Английскую набережную, а на Садовой и Лиговском – ограничивать.

Две полосы будут закрыты на внутреннем кольце между Рябовским шоссе и Октябрьской набережной с 14 по 31 августа. Там АО «ВАД» в два этапа проведёт работы по устранению колейности – сначала на первой и второй полосах, затем на третьей и четвёртой. На свободных для движения полосах сокрость будет ограничена до 50 км/ч, сообщает 13 августа пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Также две полосы (вторую и третью) из трёх имеющихся закроют с 15 по 28 августа на внутреннем кольце в районе развязки с проспектом Культуры – на путепроводе КАД над Шоссейной улицей. Та же компания «ВАД» устранит колейность и заменит гидроизоляцию, сообщает Упрдор.

С 14 по 28 августа, напомним, на развязке КАД с Московским шоссе будут полностью перекрыты два въезда на внешнее кольцо – из Ленинградской области с Московского шоссе и из Санкт-Петербурга с Витебского проспекта.

Из длинного списка ограничений движения на улицах Петербурга, предоставленного пресс-службой Государственной административно-технической инспекции, обращаем внимание на несколько адресов.

Закрытия

С 13 августа по 13 сентября – направление движения по Конюшенной площади от набережной канала Грибоедова до Конюшенного переулка.

от набережной канала Грибоедова до Конюшенного переулка. С 14 августа до 27 августа – улица Васенко от переулка Усыскина до Замшиной улицы.

от переулка Усыскина до Замшиной улицы. 14 августа – улица Летчика Паршина в створе Парашютной улицы (ремонт дорожного покрытия).

(ремонт дорожного покрытия). 15 августа – направление движения по Парашютной улице от проспекта Сизова до Коломяжского проспекта (ремонт дорожного покрытия).

от проспекта Сизова до Коломяжского проспекта (ремонт дорожного покрытия). 16 августа – Парашютная улица от проспекта Сизова до Коломяжского проспекта (ремонт дорожного покрытия).

от проспекта Сизова до Коломяжского проспекта (ремонт дорожного покрытия). С 15 августа по 30 августа – Белградская улица между домами 40 и 42.

между домами 40 и 42. С 18 августа до 8:00 20 августа – Английская набережная от Сенатской площади до площади Труда, включая перекресток с Замятиным переулком (ремонт дорожного покрытия).

от Сенатской площади до площади Труда, включая перекресток с Замятиным переулком (ремонт дорожного покрытия). С 25 августа до 8:00 27 августа – Английская набережная от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала (ремонт дорожного покрытия).

Ограничения