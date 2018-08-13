Гатчину накрыла “ледяная артиллерия”. Жители делятся фотографиями града

Гатчину накрыло градом днем 13 августа. Пригород Петербурга посетила непогода: около трех часов дня небо затянуло тучами, но вместо дождевых капель из туч посыпался лед.

Градины оказались не такие уж крупные – величиной не больше черники, но зато их было много. Жители Гатчины тут же начали делиться снимками последствий разгула природной стихии в соцсетях.

Что касается Северной столицы, то в ближайшие дни в городе сохранится высокая вероятность осадков. Гидрометцентр пока обещает нам лишь кратковременные дожди без бурь, а значит, и без града.