Всемирный банк выпустит первые в мире облигации на блокчейн-базе Ethereum

Всемирный банк намерен выпустить облигации на блокчейн-базе Ethereum. Как сообщила 13 августа организация, ее партнером выступит крупный финансовый конгломерат Commonwealth Bank of Australia.

Новый тип долгового инструмента называется bond-i. Это будут первые в мире облигации, созданные, размещенные, передаваемые и управляемые на протяжении всего его жизненного цикла при помощи технологии распределенного реестра.

Торговля ценными бумагами будет изначально осуществляться в тестовом режиме на специальной блокчейн-платформе, управляемой Всемирным банком и CBA.

Ethereum — платформа для создания децентрализованных онлайн-сервисов на базе технологии блокчейна. Была предложена основателем журнала Bitcoin Magazine Виталиком Бутериным в конце 2013 года. Сеть была запущена 30 июля 2015 года. На основе технологии запущена одноименная криптовалюта Ethereum (эфир).