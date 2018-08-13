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Город
13.08.2018 16:58
Печать

«Пикник» на Медном всаднике не нанес памятнику урона

Попытка развести огонь на Медном всаднике не принесла ущерба одному из символов Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в городском комитете по культуре, утром 13 августа памятник с вышки осмотрели специалисты.  

«Бронзовая поверхность и гранитный постамент не имеют интенсивных загрязнений и потеков, механических повреждений и деформаций скульптуры также не обнаружено. Реставраторами были удалены поверхностные загрязнения», – отметили чиновники.

Впрочем, еще некоторое время за монументом понаблюдают.

Напомним, вандалы забрались на Медный всадник еще в ночь на 5 августа (однако кадры попали в Сеть 12-го числа). Юноши и девушки взяли с собой мангал и пакет с углем. В ГУ МВД по Петербургу и области сообщили, что в тот же вечер с памятника сняли двоих мангальщиков в возрасте 20 и 32 лет. Им вручили протоколы о мелком хулиганстве. 

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