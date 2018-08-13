18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 68.22р
77.65р
18:21 13.08.2018
Расширенный поиск

Спорт
13.08.2018 16:54
Печать

На матче «Зенит» - минское «Динамо» все-таки смогут присутствовать болельщики. Правда, только белорусские

 

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» (Минск), несмотря на дисквалификацию домашнего стадиона петербургского клуба, все-таки смогут видеть вживую несколько сотен зрителей. Как сообщает официальный сайт белорусского клуба со ссылкой на регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игру имеют право посетить до 200 фанатов «Динамо».

«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающих билетами на предстоящий поединок», — сообщает пресс-служба минского «Динамо». Напомним, первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо». Теперь для выхода в следующий раунд «Зениту» нужно забивать минимум пять голов и при этом ни разу не пропустить.

Домашний стадион «Зенита» был дисквалифицирован после матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 в связи с «бросанием предметов на поле, блокированием лестничных проходов, а также проявлением расизма». По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

На прошлой неделе «Зенит» подтвердил, что матч с минским «Динамо» пройдет на «Петровском» https://www.fontanka.ru/2018/08/08/077/ , а на арене «Санкт-Петербург» будет организована фан-зона.

В последний раз «Зенит» играл на «Петровском» 30 июля 2017 года. Тогда в матче чемпионата России сине-бело-голубые одержали гостевую победу над «Тосно» — 1:0.

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
13.08.2018 15:33

«Алмаз — Антей» впервые вошёл в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения
ГК "КВС"
13.08.2018 14:00

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 18 августа с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК "КВС"
13.08.2018 12:28

Безопасность клиентов превыше всего

Компания «КВС» возводит комплекс «Жили-Были» в Выборгском районе с закрытой дворовой территорией. Придомовое пространство продумано самым тщательным способом: жители могут общаться, заниматься спортом на свежем воздухе и активно проводить свободное время в полной безопасности
ГК «Эталон»
13.08.2018 11:40

«Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получила аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
13.08.2018 10:00

Как выбрать смартфон? Советы от КЕЙ

Неважно, приобретаете ли Вы смартфон впервые или меняете свой на более современный, у Вас возникнет вопрос: «Как выбрать смартфон?». КЕЙ поможет определиться
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
11.08.2018 10:00

Снижаемся. Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция* проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».
Банк «ВБРР»
10.08.2018 18:00

ВБРР поздравляет партнеров c Днем строителя

Коллектив Всероссийского банка развития регионов поздравляет своих партнеров с профессиональным праздником – Днем строителя!
Setl Group
10.08.2018 15:22

Setl Group стал серебряным призером спартакиады строителей

Холдинг Setl Group стал вице-чемпионом спартакиады «За труд и долголетие», проводившейся в течение года среди строительных организаций Северо-Западного региона
Компания Л1
10.08.2018 15:00

В августе новоселье отпраздновали в ЖК «Лондон Парк» и «Граф Орлов»

В августе 2018 года Компания Л1 начала заселение в двух жилых комплексах – «Лондон Парк» и «Граф Орлов». В первом ключи от квартир получают покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Во втором – жильцы корпусов 3Б и 4А
Группа компаний «ЦДС»
10.08.2018 12:31

Жилой комплекс ЦДС «Приневский» украсят граффити со сценами из «Евгения Онегина»

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов
Строительный холдинг «ПСК»
10.08.2018 12:22

«ПСК» построил более 75 тыс. кв. м жилья за I полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года «ПСК» построил более 75 тыс. кв. м недвижимости собственных девелоперских проектов
pixabay.com
10.08.2018 11:30

Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Дубай

Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва