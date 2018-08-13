На матче «Зенит» - минское «Динамо» все-таки смогут присутствовать болельщики. Правда, только белорусские

Матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» – «Динамо» (Минск), несмотря на дисквалификацию домашнего стадиона петербургского клуба, все-таки смогут видеть вживую несколько сотен зрителей. Как сообщает официальный сайт белорусского клуба со ссылкой на регламент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), игру имеют право посетить до 200 фанатов «Динамо».

«В соответствии со ст. 73 дисциплинарного регламента УЕФА на матче, проводимом без зрителей вследствие наложения взыскания на клуб и стадион, могут присутствовать до 200 болельщиков гостевой команды, обладающих билетами на предстоящий поединок», — сообщает пресс-служба минского «Динамо». Напомним, первая игра завершилась со счетом 4:0 в пользу «Динамо». Теперь для выхода в следующий раунд «Зениту» нужно забивать минимум пять голов и при этом ни разу не пропустить.

Домашний стадион «Зенита» был дисквалифицирован после матча 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» в сезоне-2017/18 в связи с «бросанием предметов на поле, блокированием лестничных проходов, а также проявлением расизма». По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

На прошлой неделе «Зенит» подтвердил, что матч с минским «Динамо» пройдет на «Петровском» https://www.fontanka.ru/2018/08/08/077/ , а на арене «Санкт-Петербург» будет организована фан-зона.

В последний раз «Зенит» играл на «Петровском» 30 июля 2017 года. Тогда в матче чемпионата России сине-бело-голубые одержали гостевую победу над «Тосно» — 1:0.