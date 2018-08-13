Меркель: Германии не нужна непредсказуемая Турция

Канцлер Германии прокомментировала резкий обвал турецкой лиры, отметив, что Европа заинтересована в предсказуемом развитии экономики республики в Юго-Западной Азии.

«Германия хотела бы видеть экономически предсказуемую Турцию, это в наших интересах, – цитирует 13 августа Ангелу Меркель Reuters. – Никто не заинтересован в экономической дестабилизации».

После введения новых санкций США и увеличения пошлин на алюминий турецкая лира упала почти на 20%, обновив антирекорд 2001 года. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил в происходящем в экономике Америку, которая, по его словам, нанесла республике удар в спину.