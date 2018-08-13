Среди погибших в горах Таджикистана нет петербуржцев

При жёсткой посадке вертолёта в горах Таджикистана погибли альпинисты из трех регионов России.

Как сообщает 13 августа ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям (КЧС) республики, спасти не удалось Тимура Барабанова (Воронеж), Александра Абросимова (Великий Новгород) и Руслана Тараканова (Екатеринбург). Также погибли два члена экипажа, граждане Таджикистана.

Ранее стало известно, что на борту Ми-8 находились также Дмитрий Кумшаев и Татьяна Горбатюк из Петербурга. Дмитрий связался со спасателями и сообщил, что его супруга получила травму головы.

Выживших спортсменов и бортмеханика эвакуировали из горной ловушки.