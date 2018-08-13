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Общество
14.08.2018 11:06
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Пожар с "Ниссаном" в гараже. На производителя подали в суд

Арбитражный суд Петербурга и области рассматривает иск к российскому заводу Nissan. С его конвейера вышел автомобиль, названный предположительной причиной смертельного пожара. Эксперты нашли следы перегрева электропроводки при выключенном двигателе.

Пожар с "Ниссаном" в гараже. На производителя подали в суд

Вышинский Денис/TASS

Частные дома в подмосковном Воскресенске сгорели в мае 2017 года после пожара, который начался в приусадебном гараже. Очаг возгорания, по версии МЧС, располагался в левой передней части автомобиля Nissan X-Trail, где под обшивкой проходят питающие провода. Эксперты предположили, что электрика машины могла работать в усиленном режиме из-за некачественной сборки. Завод-изготовитель отрицает претензии.

Крупный пожар в частном секторе Воскресенска запечатлели камеры регистраторов. По записям трудно предположить источник огня, но показания свидетелей привели дознавателей МЧС к гаражу. В нем (с заглушенным мотором) стоял Nissan X-Trail. Его собрали на заводе в Санкт-Петербурге.

 

 

Как установила доследственная проверка, водитель оставил машину в гараже за пару часов до пожара. Домовладельцы сначала заметили дым и подошли вплотную к автомобилю, пытаясь вынуть из салона документы. Через три минуты наполненный бензином топливный бак резко загорелся. Хозяин семьи, 64-летний Алексей Тарасовский, получил термические ожоги восьмидесяти процентов тела и умер. Сгорели гараж, автомобиль и два дома, семейный и соседский. Общая сумма ущерба, заявленная собственниками строений и имущества, составила 11 млн рублей, в том числе автомобиля – 1,6 млн.

Причину пожара выяснял отдел надзорной деятельности МЧС по Воскресенскому району. Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» осторожничало. Специалисты не сомневались, что очаг располагался в гараже, и при исследовании электропроводов из Nissan нашли «визуальные признаки аварийного режима работы электросети».

«Эксперты не исключают, что возгорание автомобиля в результате аварийного режима работы узлов и агрегатов могло послужить причиной пожара», – указано в заключении лаборатории. Одновременно они допустили, что машина могла загореться от электросети самого гаража, хотя следов спекания проводов не зафиксировали.

Неоднозначность мнений привела к дополнительным исследованиям. Специалисты Института независимой автотехнической экспертизы при Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (ИНАЭ-МАДИ) приехали в Воскресенск, провели осмотр и определили, что очаг пожара «наиболее вероятно» находился в передней части левого борта Nissan X-Trail.

Электрические блоки управления автомобиля рассредоточены по салону, скрыты интерьерными элементами и связаны между собой центральным жгутом – пучком изолированных проводов. В X-Trail жгут проходит по левой части салонного пространства.

Еще одно заключение выдал воронежский «Региональный центр автотехнической экспертизы». Из него следует, что наибольшему термическому воздействию подвергся участок жгута под площадкой отдыха левой ноги водителя. В этом месте находится разъем, соединяющий провода. Воронежские эксперты назвали причиной возгорания Nissan X-Trail работу электрооборудования в режиме большого переходного сопротивления (БПС), на профессиональном сленге его называют «плохим контактом». БПС возникает при переходе электрического тока из одного провода в другой и сопровождается повышенным выделением тепла с последующим разрушением изоляции. Аварийный режим работы, по мнению экспертов, привел к повышенному нагреву электропроводки, питающей топливный насос, контакту провода с бензином и разгерметизации бака.

В мае 2018 года в возбуждении уголовного дела по статье 168 «Уничтожение имущества по неосторожности» было отказано. Старший дознаватель отдела надзорной деятельности МЧС по Воскресенскому району Шленков сравнил экспертизы и пришел к выводу:

«Очаг пожара располагался предположительно в передней части Nissan X-Trail. Наиболее вероятной причиной пожара могло послужить воспламенение в результате аварийного режима работы электросети (короткого замыкания, электродуги, больших переходных сопротивлений) узлов и агрегатов автомобиля».

Родственники оспаривают отказ в возбуждении дела через прокуратуру и настаивают на передаче материалов в Следственный комитет.

«Можно заключить, что автомобиль был неисправен изначально, не соответствовал требованиям безопасности и представлял угрозу жизни людей , – пишут они в жалобе и просят квалифицировать пожар по статье 238 УК «Производство и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Спорный X-Trail сошел с конвейера в январе 2016-го (этим месяцем датирован паспорт транспортного средства, оформленный заводом-изготовителем). Был приобретен через дилера «Легат» в августе того же года. 

Завод Nissan расположен на Комендантском проспекте в Парголово. Открыт в 2009 году, инвестиции составили 145 млн евро. Российские продажи Nissan в 2017-м составили 76 тысяч автомобилей, из них 45 тысяч произведены в Санкт-Петербурге. Доля компании на рынке в России составляет 4,8 %. На автомобили предоставляется трехлетняя гарантия, или 100 тысяч километров пробега.

По данным Росстандарта, Nissan 16 раз добровольно отзывал свою продукцию из-за конструктивных неполадок, однажды причиной стала электрика. В декабре 2017 года отозваны почти 14 тысяч автомобилей Nissan QASHQAI, произведенных с 28 сентября 2015 года по 19 июля 2016-го.

«Неверное расположение проводов электрического разъема в передней боковой панели. Существует вероятность контакта разъема с ковровым напольным покрытием, из-за чего влага может проникать с коврика в разъем. В последствии это может привести к короткому замыканию и коррозии контактов разъема», – уточняли в Росстандарте.

Автомобили X-Trail из-за электрики не отзывались.

История пожара получила параллельное продолжение. Компания «СК Интери» выплатила стоимость сгоревшей машины 1,6 млн рублей и обратилась в Арбитражный суд Петербурга и области с иском к ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» (юрлицо завода-изготовителя) и «Легату» в порядке суброгации, то есть перехода к страховщику права требовать компенсацию с лица, ответственного за ущерб.

«Фонтанке» в «Интери» подтвердили, что считают российский завод и дилера ответственными за материальные потери своих клиентов при пожаре в мае 2017 года. Российский Nissan претензии страховой компании не признает:

«В материалах арбитражного дела имеется постановление как об отказе в возбуждении уголовного ltkf, так и одно из технических заключений специалистов, согласно которому причина возгорания не связана с автомобилем либо его качеством. В рамках рассмотрения иска экспертиза не проводилась, и пока судом решение о ее проведении не принято», – указано в ответе предприятия «Фонтанке».

Детали упомянутого техзаключения завод не раскрыл. В арбитраже оно еще не исследовалось. По данным «Фонтанки», его результаты сводятся к тому, что очаг пожара находился за пределами гаража.

Следующее заседание назначено на 29 августа.

Александр Ермаков, «Фонтанка.ру»

Справка:

В 2011 году присяжные признали компанию Hyundai виновной в смертельном ДТП и обязали выплатить родственникам двух погибших компенсацию 73 млн долларов. Обвинение утверждало, что авария случилась из-за производственного дефекта. При движении водитель потерял контроль над машиной после поломки поворотного кулака. После съезда с полосы возник пожар. Автопроизводитель отрицал обвинения. Отягчающим обстоятельством стали многочисленные жалобы о дефекте поворотного кулака. Компания Hyundai, как установил суд, грубо пренебрегала жизнью и здоровьем автовладельцев.

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