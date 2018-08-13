Президент Турции о падении нацвалюты: США наносит удар в спину

Падение лиры до рекордно низкого уровня турецкий лидер объяснил американскими происками, а не некомпетентностью властей республики.

«Мы вместе в НАТО, а затем вы пытаетесь нанести удар в спину своему стратегическому партнеру», – цитирует 13 августа Реджепа Тайипа Эрдогана BBC.

Эрдоган отметил, что Турция должна пересмотреть партнерство с Америкой, которой якобы дороже связи с экстремистами, чем с турецким правительством. При этом политик подчеркнул, что курс лиры скоро нормализуется.

Напомним, президент США Дональд Трамп поднял пошлины на алюминий, что сильно сказалось на экономике Турции. Кроме того, в начале августа Вашингтон ввел санкции против Анкары, после того как турецкие власти отказались освободить американского пастора Эндрю Брансона (его подозревают в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого президент Эрдоган обвиняет в попытке госпереворота). Это привело к тому, что 10 августа лира упала почти на 20%, обновив антирекорд 2001 года. Инфляция выросла на 15%. Эрдоган призвал турецких граждан избавиться от иностранной валюты, чтобы поддержать лиру. Правоохранительные органы страны начали бороться в Интернете с провокационными комментариями о кризисе в экономике.