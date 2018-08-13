Петербургский завод «Радуга продакшн» выставлен на продажу. Его владелец задолжал Сбербанку 4 млрд рублей

Сбербанк ищет покупателя на петербургский завод фармгруппы РОСТА, экс-владельца сети аптек «Первая помощь». Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе кредитной организации 13 августа, «покупкой завода интересуются российские и иностранные инвесторы – представители индустрии».

По данным сайта, предприятие «Радуга продакшн» выпускает восемь видов таблеток, в том числе ксеникал (для борьбы с ожирением), бонвива (для предупреждения переломов), телпрес (для лечения артериальной гипертензии) и другие.

Стоимость предприятия оценивается в 3 млрд рублей. Само здание завода площадью 18 тыс. кв. м и находится в залоге у Сбербанка, оборудование мощностью 1 млрд таблеток в год находится в залоге у производителя лекарств «Нижфарм» (структура немецкой Stada CIS). «ПАО «Сбербанк» и АО «Нижфарм» как залоговые кредиторы сотрудничают с целью реализации залогов для обеспечения максимального погашения долга группы РОСТА», – отметили в пресс-службе. Ранее сообщалось, что Сбербанк потребовал у входящих в состав группы ООО «Аптека Радуга недвижимость» и ООО «Радуга энерго» 4 млрд рублей.

Группа РОСТА была основана в 2002 году Давидом Паникашвили. В 2015 году входила в тройку крупнейших российских лекарственных поставщиков, её доля на рынке оценивалась в 11%. Розничное направление насчитывало более 1 тысячи точек под брендами «Радуга», «Ладушка» и «Первая помощь». В 2017 году аптеки были проданы группе «Эркафарм» (аптеки «Доктор Столетов», «Озерки»). Но это не помогло рассчитаться с долгами: сама РОСТА получила банкротный иск, а в январе 2018 года в компании была введена процедура наблюдения. По данным «СПАРК-Интерфакс», РОСТА закончила 2017 год с выручкой 10,4 млрд рублей и убытком 13,9 млрд рублей. Общая сумма исков, предъявленных компании, превысила 8 млрд рублей.