Экс-президента Армении выпустили из-под ареста

Экс-глава Армении Роберт Кочарян выпущен на свободу, Апелляционный суд страны 13 августа постановил, что второй президент Армении – лицо неприкосновенное. Об этом сообщил журналистам адвокат Рубен Саакян.

"Суд заявил, что одобряет ходатайство адвокатов, учитывая то, что Кочарян – неприкосновенен", — сказал адвокат. Он отметил, что не может лицо подвергаться уголовному преследованию в ходе или после президентского срока, если его действия исходили из его статуса, сообщает "Sputnik Армения". Кочарян, по его словам, вышел из здания суда и уже уехал.

Адвокат не исключил, что уголовное преследование в отношении Кочаряна будет прекращено с учетом фактора неприкосновенности, пока экс-президент остается в статусе обвиняемого.

Саакян отметил, что не может сообщить других подробностей, так как подписал обязательство о неразглашении.

Напомним, Кочарян был арестован 28 июля решением суда. Он обвиняется в свержении конституционного строя в 2008 году. Речь идет о событиях 1 – 2 марта 2008 года. Тогда после президентских выборов сторонники первого президента Армении Левона Тер-Петросяна отказались признать данные Центризбиркома и вышли на улицы Еревана. Против демонстрантов в столице было применено боевое оружие, погибли 10 человек.

В рамках этого дела обвинения предъявлены также бывшему министру обороны Армении Микаелу Арутюняну и генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову, служившему в 2008 году в ВС Армении. Хачатуров освобожден под залог.