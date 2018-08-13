Маск нашёл деньги для выкупа Tesla. Как и проект «Кортеж» – арабские

Неожиданное продолжение получил развивающийся в последние дни скандал, связанный с намерением Илона Маска выкупить Tesla с биржи.

Как сообщает Boomberg, на этой неделе совет директоров Tesla намерен обсудить с экспертами предложение Государственного инвестиционного фонда (Public Investment Fund) Саудовской Аравии об участии фонда в финансировании выкупа компании. Саудовский фонд является одним из крупнейших инвестфондов в мире. Он на данный момент владеет 5% акций Tesla и, видимо, не против «увеличить свой портфель». Таким образом, как предполагается, Саудовская Аравия намерена обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти.

Потенциальная стоимость выкупа Tesla составляет, по мнению экспертов, около 82 миллиардов долларов. Естественно, у Илона Маска в кармане таких денег нет, для выкупа надо привлекать инвесторов и брать займы. И хотя он владеет 20% акций компании, остается еще примерно 60 миллиардов, которые надо привлекать со стороны. При этом Маск не хочет иметь двух-трех крупных инвесторов, а предпочитает большое число более мелких заимодавцев – чтобы они не перехватили в конце концов контроль над компанией.

С другой стороны, пишет Bloomberg, совет директоров не спешит брать на себя ответственность за такое важное изменение в форме собственности компании и, похоже, готов предоставить Маску право решать проблему самостоятельно.

В своем знаменитом уже твите от 7 августа 2018 года, с которого все и началось, Маск не только заявил о намерении выкупа, но и добавил, что «финансирование обеспечено».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.

Так это или нет, до сих пор гадают как нынешние держатели акций Tesla, так и Федеральная комиссия по ценным бумагам США, которая начала свою собственную проверку. При этом, как известно, двое из держателей акций подали на Маска в суд, считая, что вся эта история затеяна Илоном только для того, чтобы поднять стоимость акций. Однако появление конкретных инвесторов, таких, как саудовский фонд, подтверждает серьезность намерений Илона Маска.

Любопытно, что на другой стороне планеты автомобильный проект Aurus (раньше он назывался «Кортеж») тоже будет развиваться на арабские деньги. В июле Эмиратский инвестиционный холдинг Tawazun из Абу-Даби (ОАЭ) подписал договор с ФГУП «НАМИ» и ПАО «Соллерс» в присутствии министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова. Кстати, арабам же принадлежит часть Mercedes-Benz.