Маск нашёл деньги для выкупа Tesla. Как и проект «Кортеж» – арабские

Неожиданное продолжение получил развивающийся в последние дни скандал, связанный с намерением Илона Маска выкупить Tesla с биржи.

Как сообщает Boomberg, на этой неделе совет директоров Tesla намерен обсудить с экспертами предложение Государственного инвестиционного фонда (Public Investment Fund) Саудовской Аравии об участии фонда в финансировании выкупа компании. Саудовский фонд является одним из крупнейших инвестфондов в мире. Он на данный момент владеет 5% акций Tesla и, видимо, не против «увеличить свой портфель». Таким образом, как предполагается, Саудовская Аравия намерена обезопасить себя на случай рисков на рынке нефти.

Потенциальная стоимость выкупа Tesla составляет, по мнению экспертов, около 82 миллиардов долларов. Естественно, у Илона Маска в кармане таких денег нет, для выкупа надо привлекать инвесторов и брать займы. И хотя он владеет 20% акций компании, остается еще примерно 60 миллиардов, которые надо привлекать со стороны. При этом Маск не хочет иметь двух-трех крупных инвесторов, а предпочитает большое число более мелких заимодавцев – чтобы они не перехватили в конце концов контроль над компанией.

С другой стороны, пишет Bloomberg, совет директоров не спешит брать на себя ответственность за такое важное изменение в форме собственности компании и, похоже, готов предоставить Маску право решать проблему самостоятельно.

В своем знаменитом уже твите от 7 августа 2018 года, с которого все и началось, Маск не только заявил о намерении выкупа, но и добавил, что «финансирование обеспечено».

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.

— Elon Musk (@elonmusk) 7 августа 2018 г.