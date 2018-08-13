Умер российский посол в Непале

Скончался посол Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрей Будник, сообщает посольство РФ 13 августа.

"Посольство России в Непале с глубоким прискорбием извещает о скоропостижной кончине Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Демократической Республике Непал Андрея Сергеевича Будника", — говорится в сообщении.

В посольстве 14 и 15 августа открыта книга соболезнований, отметили в диппредставительстве.

65-летний Андрей Будник был послом РФ в Непале с 2015 года, до этого пять лет был послом РФ в Пакистане.