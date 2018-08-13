При жёсткой посадке вертолета Ми-8 в Таджикистане погибли трое российских альпинистов и двое членов экипажа

Пять человек погибли в результате жёсткой посадки вертолета Ми-8 в горах Памира. Травмы, несовместимые с жизнью, получили трое альпинистов из России и два члена экипажа, граждане Таджикистана. Об этом 13 августа сообщает республиканский комитет чрезвычайных ситуаций.

С места происшествия забрали 12 альпинистов и одного бортмеханика. Им оказывают медицинскую помощь.

«По предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии стали сложные погодные условия — сильный ветер и плохая видимость», — рассказали в ведомстве.

Всего на Ми-8 было 13 россиян, один гражданин Белоруссии и один гражданин Испании. В посольстве РФ в Душанбе пока не сообщили данные о погибших.

Ранее стало известно, что среди застрявших в горах альпинистов находилась супружеская пара из Северной столицы. Петербуржцу Дмитрию Кумшаеву удалось связаться со спасателями и передать информацию о том, что его жена Татьяна Горбатюк получила травму головы.

12 августа вертолёт Ми-8 Нацгвардии Таджикистана не долетел до базового лагеря в низовьях ледника Фортамбек. На его борту находились 15 альпинистов из России, Белоруссии и Испании, которые возвращались после восхождения на пик Исмоили Сомони.