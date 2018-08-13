Как велополосу очищали от машин. ГИБДД подсчитала оштрафованных, «Фонтанка» – незамеченных

Держать велодорожки пустыми помогает присутствие… журналистов. Такой вывод сделал корреспондент «Фонтанки», наблюдавший за мероприятием.

Рейд по борьбе с парковщиками на велополосе в центре Петербурга состоялся. Держать велодорожки пустыми помогает присутствие… журналистов. Такой вывод сделал корреспондент «Фонтанки», наблюдавший за мероприятием.

В погожее утро понедельника, 13 августа, сотрудники ГИБДД выехали на Фонтанку, вдоль которой устроены велополосы. На мероприятие, организованное ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», были приглашены журналисты.

Наводящие порядок полицейские двинулись по чётной стороне Фонтанки от улицы Пестеля к Невскому проспекту, рассказывает корреспондент «Фонтанки». Эвакуировать удалось только одну машину, стоявшую перед Аничковым мостом. Водители остальных успевали перехватить свой автомобиль и отделаться штрафом. Ну и, конечно, покинуть ненадлежащее место парковки. Заодно гаишники оштрафовали таксиста, который прямо во время рейда заехал на велополосу.

«Рейды по выявлению нарушений на велополосах проводятся регулярно, в день составляется по несколько протоколов о нарушении правил парковки, эвакуируют в среднем по три-четыре машины», – рассказал корреспонденту «Фонтанки» сотрудник ГИБДД Центрального района Петербурга.

На Невском журналисты разошлись, а полицейские, наверное, немного подобрев, поехали дальше по набережной Фонтанки, в сторону Московского проспекта. Их внимание привлекли две легковушки-нарушительницы неподалёку от Аничкова моста. Водитель одной из них, женщина, почти сразу оказалась на месте, получила свой штраф и уехала.

Второе транспортное средство было без водителя. Сотрудники ГИБДД некоторое время постояли рядом, никого не дождались – и уехали. А машина осталась нарушать дальше. Не обратили внимания они и на автомобиль, остановившийся на велодорожке, чтобы высадить пассажира.

Вслед за дорожными полицейскими корреспондент «Фонтанки» прошёл от Аничкова моста до моста Ломоносова и насчитал около 15 машин, спокойно стоящих на велодорожке: они также не привлекли внимания гаишников. А участок набережной от Пестеля до Невского тем временем вновь начали занимать паркующиеся автомобилисты.

«Рейд ещё не закончен, – сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – По данным на 15:00 составлено десять протоколов за нарушение парковки, три автомобиля эвакуированы».

Напомним, в Петербурге развитием велодорожек занимается Смольный. В 2017 году было проложено 40 километров за 110 миллионов рублей: маршруты от станции метро «Крестовский остров» до набережной Карповки, по набережным Петроградской стороны и реки Фонтанки, «Гражданский проспект — центр (до Гренадерского моста)» и «Проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели». В конце июня велодорожку вдоль Фонтанки достроили до Московского проспекта.

К маршрутизации и использованию инфраструктуры у горожан много претензий. Например, велодорожки вдоль набережных прерываются у мостов, а на зиму становятся площадкой для складирования снега, причем на вполне законных основаниях. Разметка стирается, исчезает вместе со снятым во время ремонта асфальтом, упирается в киоски. И конечно, на велодорожках регулярно паркуют машины автомобилисты, даже непростые.