В Петербурге будут судить торговцев БАДами. Расследование длилось 2 года

Дело продавцов БАДов, которые обманывали в Петербурге блокадников и ветеранов Великой Отечественной войны, скоро передадут в суд. Об окончании расследования 13 августа заявили в Следственном комитете России.

На скамье подсудимых окажутся Игорь Калачев, Олег Суслов и еще 18 человек. Они обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в мошенничестве.

Следствие установило, что Калачев и Суслов создали организацию, сотрудники которой, пользуясь телефонной базой, обзванивали пенсионеров весьма преклонных лет – блокадников, ветеранов ВОВ. Во время разговора мошенники представлялись медиками и уверяли пожилых людей в том, что тем срочно нужно решать проблемы со здоровьем. Лучше всего БАДами. За «пустышки» обманутые пенсионеры отдавали все, что у них было.

Преступная группа работала с 2014 по 2016 год. Следствием установлено 18 эпизодов преступной деятельности, в ходе которых те похитили около 7 миллионов рублей. В ходе обысков у злоумышленников было изъято 2 миллиона рублей, телефоны, через которые осуществлялись звонки потерпевшим, «черная» бухгалтерия и иная документация, имеющая значение для дела.

В производство соединено 17 уголовных дел, оно расследовалось более двух лет, его объем составил более 700 томов, рассказали в СКР.

Напомним, основную массу подозреваемых оперативники задержали 12 апреля 2016 года. На следующий день их поместили в СИЗО.

Продажа биологически активных добавок до сих пор остается одним из самых распространенных способов обмана пожилых людей. В июле в Петербурге задержали десяток очередных торговцев, выдающих себя за врачей.