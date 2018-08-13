СМИ: Наталья Поклонская вышла замуж

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская вышла замуж. Ее избранником стал глава аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Бракосочетание прошло в Крыму 11 – 12 августа. Свадьба проводилась вне прицелов телекамер, «скромно, но со вкусом». На празднике присутствовали лишь коллеги депутата из Думы и прокуратуры, а также родственники, сообщает 13 августа издание Daily Storm.

Избраннику Поклонской 47 лет. Иван Соловьев также имеет отношение к силовым структурам. В частности, он был старшим следователем по особо важным делам следственной части Главного следственного управления Федеральной службы налоговой полиции, руководил аппаратом комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. В ноябре 2017 года он назначен руководителем рабочего аппарата уполномоченного по правам человека в РФ.

Интерес к личной жизни депутата из Крыма возник после прошлогоднего запроса партии «Яблоко»: оппозиционеры настаивали, что бывший прокурор полуострова не указала в своей декларации сведения о доходах мужа и об автомобиле. Позже Наталья Поклонская сама рассказала о разрыве с мужчиной, с которым собиралась связать свою жизнь и которого в прессе называла мужем.

Напомним, в 2014 году 34-летняя Поклонская стала прокурором Республики Крым, который вошел в состав России. Тогда же она получила паспорт гражданина РФ. В 2016 году «Единая Россия» решила включить прокурора в свой предвыборный список на выборах в Госдуму РФ. На посту депутата Наталья Владимировна отметилась тем, что отправила запрос в прокуратуру о фильме «Матильда» и тем, что единственная из единороссов проголосовала против проекта пенсионной реформы в первом чтении.