Россия и Белоруссия договорились о взаимной отмене роуминга. Стоимость звонков будет единой на территории Союзного государства

Коллегии Минкомсвязи России и Минсвязи Белоруссии договорились о взаимной отмене роуминга. Об этом сообщила 13 августа пресс-служба Минсвязи Белоруссии по итогам совместного заседания в Смоленске.

Ведомства подготовили дорожную карту, в соответствии с которой должны выровнять цены на звонки, СМС и мобильный Интернет на территории Союзного государства.

В сообщении уточняется, что в результате отмены роуминга произойдет снижение стоимости услуг для абонентов. Также стороны рассчитывают на увеличение деловой и туристической активности. Сроки при этом не уточняются.

В России цены на услуги связи должны выровняться к осени. На прошлой неделе об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, с 20 августа соответствующее решение будет принято «Вымпелкомом», с 30 августа — «Мегафоном». МТС отменит роуминг до 30 августа для 90% абонентов, а до 30 сентября для остальных 10%.