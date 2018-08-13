У израильтян нет денег на Евровидение

Израиль может потерять право проводить музыкальный конкурс Евровидение-2019 из-за того, что государство не гарантировало организаторам финансовую поддержку.

Об этом 13 августа сообщает "Лента.ру" со ссылкой на The Times of Israel. По сведениям последней, израильская корпорация телерадиовещания «Кан» направила письмо с ультиматумом премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху, в котором потребовала выделить 12 миллионов долларов на проведение соревнования.

Отмечается, что если решение не будет принято до 14 августа, Евровидение в Израиле состояться не сможет.

«Это точка невозврата. После этого, если запрошенный депозит не будет передан Европейскому вещательному союзу, будет невозможно изменить ситуацию, и Израиль не будет проводить Евровидение-2019», — говорится в письме.

На Евровидении-2018 победу одержала израильская певица Нетта Барзилай с песней Toy («Игрушка»).