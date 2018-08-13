«ВКонтакте» сделает страницы пользователей закрытыми от потенциальных стукачей и полицейских

Социальная сеть «ВКонтакте» в ответ на многочисленные уголовные дела за репосты и мемы изменит настройки приватности. Теперь список репостнувших сможет посмотреть только автор, а позднее пользователи смогут и вовсе сделать свои страницы закрытыми от посторонних глаз, как это сейчас, к примеру, можно сделать в «Одноклассниках». О грядущих изменениях 13 августа заявил управляющий директор «ВКонтакте» Андрей Рогозов.

«ВКонтакте» как крупнейшая коммуникационная платформа обязана выполнять российские законы и содействовать поиску настоящих преступников, но мы решительно выступаем против необоснованных преследований за публикации в Интернете. При этом в нашей ответственности находятся создаваемые нами сервисы», – сказал Рогозов.

Топ-менеджер «ВКонтакте» напомнил, что ранее соцсеть уже сделала сохраненные картинки закрытыми по умолчанию. Также он поделился ближайшими планами по изменению настроек приватности.

«В течение ближайших двух недель мы также уберём отображение списка людей, репостящих записи, сохранив эту функцию только для их авторов.

Помимо этого, в течение месяца мы подготовим к запуску новую и, пожалуй, самую важную реформу приватности за последние несколько лет. Мы введем возможность сделать свой профиль полностью приватным, оставив его открытым только для друзей».

Рогозов отметил, что эти изменения – только часть планов. О других обновлениях руководство «ВКонтакте» объявит позже.

Социальная сеть «ВКонтакте» стала настоящим клондайком для сотрудников Центра «Э». Новости о новых уголовных делах, возбужденных за мемы и репосты в «ВК», появляются практически каждый день. Например, ставрополец отсидел в спецприемнике трое суток за репост репортажа Ильи Варламова, в котором фигурировали фото со свастикой из музея. Также на минувшей неделе виновной в публичной демонстрации нацистской символики была признана тувинская журналистка Оюмаа Донгак. В Барнауле было возбуждено сразу несколько уголовных дел за короткий срок. По материалам дела, наводчиками силовиков выступали несколько девушек.