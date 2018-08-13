В Бишкеке пытались взорвать петербургского бизнесмена

Взрыв у офиса киргизского филиала петербургской консалтинговой компании ее владелец Александр Гайдуков считает второй попыткой его убить из-за корпоративного конфликта в компании, которая специализируется на выпуске шпионского оборудования для российских спецслужб.

Александр Гайдуков//фото: Лев Годованник

В Петербурге в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, которое сам бизнесмен расценивает как способ давления на него в рамках корпоративного конфликта. Возбудивший дело следователь обвиняется в получении взятки в фантастическом размере – полмиллиона евро.

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10 августа около полудня по местному времени в Бишкеке прогремел взрыв – СВУ с дистанционным управлением было заложено в кроне декоративного можжевельника, растущего у крыльца офиса киргизского филиала петербургского ООО «НС Информ Консалтинг». Само взрывное устройство было заложено в шар из декоративного можжевельника, по предварительным данным, мощность его составила примерно 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Устройство было начинено металлическими поражающими элементами, изрешетившими припаркованные рядом машины и стену здания.

Буквально за несколько секунд до взрыва на крыльцо поднялась группа мужчин, среди которых был хозяин офиса петербургский бизнесмен Александр Гайдуков. Он отделался легкими осколочными ранениями и находится в уверенности, что самодельное взрывное устройство предназначалось именно для него.

Дело в том, что в апреле 2016 года, выйдя из соседнего подъезда и сев за руль припаркованного рядом автомобиля, бизнесмен увидел стоявшего на улице человека, который целился в него из обреза. По словам Александра Гайдукова, ему тогда повезло – за секунду до выстрела он успел открыть дверь и вывалиться на улицу, два заряда картечи разнесли боковое стекло пассажирской двери и пролетели над головой предполагаемой жертвы.

После первого инцидента бизнесмен обзавелся охраной, но взрывное устройство у самого входа в его офис преступники подложить все равно сумели.

Александр Гайдуков убежден, что оба нападения на него связаны с петербургской историей, которая началась около четырех лет назад. Собственно, эта история и является причиной того, что последние годы он живет не в Петербурге, а в Бишкеке.

Страсти в «Специальных технологиях»

До осени 2014 года в доме 2 на площади Конституции в Петербурге благополучно работало ООО «Специальные технологии». Это весьма своеобразная компания, которая на протяжении довольно долгого времени исполняла государственные контракты по разработке, производству и монтажу систем негласного получения информации. Заказчиками выступали различные силовые структуры, а «Специальные технологии» имели соответствующую лицензию ФСБ России, позволявшую выполнять такую работу. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2011 году оборот компании составил 3,6 миллиарда рублей, в 2012 году 2,8 миллиарда рублей, в 2013-м – 2,6 миллиарда.

Неприятности у «Специальных технологий» начались после того, как в конце 2014 года правоохранительные органы Саратовской области обвинили владельца 51% долей ООО Михаила Серова в серии сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Это была очень грязная и не до конца понятная история, материализовавшаяся в уголовном деле в отношении самого Михаила Серова и нескольких девушек из Саратова, которые, как считало тогда следствие, выполняли функцию сутенерш, подыскивавших и приводивших Серову молоденьких девочек в якобы специально приобретенную для этих целей квартиру в центре Саратова. Дело было возбуждено по фактам преступлений, предусмотренных статьями 134 и 135 УК РФ («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, совершённые в отношении двух или более лиц» соответственно). В деле набралось более десятка эпизодов, суд вынес обвинительный приговор трем жительницам Саратова, которым инкриминировалось сутенерство.

До Михаила Серова правоохранители не добрались – нам рассказывали конспирологическую историю о том, как некие люди с удостоверениями одной из спецслужб не позволили саратовским полицейским задержать его в аэропорту Шереметьево. С января 2015 года Михаил Серов официально пребывает в международном розыске.

К ставшему дважды объектом нападений Александру Гайдукову эта история имеет отношение через вторую совладелицу «Специальных технологий» Ларису Кузнецову, которая на тот момент владела 49% долей компании и работала в ней главным бухгалтером. После того как саратовская полиция начала преследование Михаила Серова, женщина организовала переоформление должности директора компании с него на себя. Свои действия она объяснила репутационными соображениями: надо сделать все возможное, чтобы у контрагентов, в том числе потенциальных, не возникало ассоциаций между «Специальными технологиями» и уголовным делом по «педофильской» статье. Речь шла о миллиардных контрактах, и Лариса Кузнецова очень не хотела, чтобы из-за отвратительной саратовской истории ее фирма потеряла их.

- Я не собиралась предпринимать никаких действий для того, чтобы Михаил Серов потерял свои 51% долей в бизнесе и причитающиеся ему дивиденды. Но не может управлять компанией, исполняющей серьезные госконтракты, человек, который находится в международном розыске, – сказала она корреспонденту «Фонтанки».

Судя по всему, Михаил Серов по-другому расценил действия компаньонши. Люди со ссылкой на него начали добиваться, чтобы «Специальные технологии» возглавил другой человек. Лариса Кузнецова заранее заключила договор об оказании услуг с ООО «НС Информ Консалтинг», суть которого сводилась к ее поддержке в начавшемся корпоративном конфликте. «НС Информ Консалтинг» принадлежит Александру Гайдукову – это направление бизнеса он ведет с 90-х годов, компания специализируется на антикризисном управлении и противодействии недружественным поглощениям.

У Михаила Серова вполне могло сложиться впечатление, будто Лариса Кузнецова при поддержке Александра Гайдукова пытается отобрать у него бизнес, воспользовавшись уголовным преследованием саратовской полиции.

Рекорды и миллиарды

Действия бизнес-леди при поддержке «НС Информ Консалтинга» оказались результативными. Итогом можно считать вступившее в законную силу решение арбитражного суда, в соответствии с которым «Специальные технологии» должны ей примерно полтора миллиарда рублей. Женщина сложила с себя полномочия главного бухгалтера, отдала собственной фирме принадлежавшие ей 49% долей и потребовала оплаты этих долей, что и составило примерно полтора миллиарда.

Судебное решение о взыскании этих полутора миллиардов до сих пор не исполнено.

Остающийся недосягаемым для правоохранительных органов Михаил Серов сумел организовать весьма действенные контрмеры. Ставший вместо него владельцем 51% долей «Специальных технологий» его отец обратился в Следственное управление УМВД по Московскому району Петербурга с заявлением о преступлении, совершенном, по его мнению, Ларисой Кузнецовой. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, которое закончилось обвинительным приговором Московского районного суда, вступившим в законную силу. Бизнес-леди отбывает сейчас наказание.

Из приговора следует, что она совершила преступления, предусмотренные частью 4 статьи 159 и частью 4 статьи 174.1 Уголовного кодекса («Мошенничество в особо крупном размере» и «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»). В деятельности «Специальных технологий» еще до корпоративного конфликта, видимо, было много неоднозначных моментов – в данном случае Лариса Кузнецова признала свою вину.

Но уголовное преследование Ларисы Кузнецовой не помешало Александру Гайдукову продолжать отстаивать ее интересы. И дело тут не только в полутора миллиардах рублей, которые юристы пытаются взыскать с поменявших название на ООО «Орион» «Специальных технологий».

По словам Александра Гайдукова, женщину неоднократно пытались заставить переуступить право требования полутора миллиардов рублей с «Ориона», в том числе под угрозой нового уголовного преследования.

В ноябре 2016 года по заявлению очередного директора «Ориона» Борисевича было возбуждено еще одно уголовное дело, в рамках которого женщину обвинили в новом особо крупном мошенничестве. На этот раз следствие решило, что договор между бывшей совладелицей «Специальных технологий» и ООО «НС Информ Консалтинг» фиктивный, предназначенный исключительно для вывода 4 миллионов рублей. Это уголовное дело прогремело на всю Россию, когда в декабре 2017 года расследовавший его старший следователь УМВД РФ по Московскому району Петербурга Игорь Левченко был задержан по подозрению в покушении на получение взятки в размере полумиллиона евро за то, чтобы передать данное дело в суд. Следователь Левченко стал абсолютным лидером по размеру взятки в 2017 году.

Необычность фабулы наталкивала на мысль о том, что он мог предполагать масштаб заинтересованности инициаторов уголовного дела. Возбужденное по факту взятки уголовное дело на данный момент расследует Следственный комитет.

Но все эти уголовные дела могут быть рычагом давления на Ларису Кузнецову, но не на Александра Гайдукова, поддержка которого может восприниматься как основной инструмент Ларисы Кузнецовой в корпоративном конфликте.

В феврале 2018 года Александру Гайдукову было предъявлено заочное обвинение в рамках второго уголовного дела в отношении Ларисы Кузнецовой, которое первоначально расследовал Игорь Левченко. В УМВД по Московскому району Петербурга считают, что Гайдуков вместе с Кузнецовой совершил инкриминируемое ей мошенничество. В марте сего года следователь вынес постановление о розыске Гайдукова, но месяц назад Санкт-Петербургский городской суд отменил его, признав необоснованным и незаконным.

Бизнесмен уже более двух лет назад уехал из России – по его словам, еще в октябре 2015 года предупреждали, «что его пристрелят», – вот почему он связывает оба нападения на себя с этой историей, цена которой составляет почти полтора миллиарда рублей.

Лев Годованник, «Фонтанка.ру»