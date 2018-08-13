Новый Defender появится в 2020 году в компании новичков

Jaguar Land Rover планирует выпустить три новые модели в течение пяти лет и постепенно перевести всю свою продукцию на единую платформу. Об этом говорится в презентации, подготовленной JLR для собрания инвесторов, сообщает 13 августа Automotive News Europe.

Первой среди объявленных новинок на радость поклонникам истинных «проходимцев» будет возрожденный Land Rover Defender. Легенда вернется к нам в 2020-2021 финансовом году.

Компания не раскрывает дальнейших планов относительно нового «защитника» – будет ли это одна модель, просто самый утилитарный и относительно дешевый Land Rover, или на его базе выпустят линейку «проходимцев», призванных конкурировать с Toyota и Jeep.

По более ранним сообщениям известно, что в целом работы над дизайном нового Defender завершены, и сейчас в дело включились инженеры и конструкторы. Возрождать легенду с 70-летней историей – особая ответственность, поклонники марки могут не простить промаха.

Что касается новой платформы, которая называется MLA (Modular Longitudinal Platform), то планируется, что она может постепенно заменить все шесть отдельных платформ, на которых сегодня выпускается линейка Jaguar и Land Rover. Особенностью новой платформы, как заявляют в компании JLR, будет то, что на ее основе можно строить автомобили с различной силовой установкой – от чистого ДВС и подключаемых гибридов до полностью электрических автомобилей.

Запуск новой платформы также намечен на 2020 год, и поэтому, возможно, первым автомобилем на ее основе будет как раз новый Land Rover Defender.