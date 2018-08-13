«Гибрид» помял машину ДПС в тихой парнасской промзоне

«Форд» дорожно-патрульной службы днём 13 августа попал в ДТП на Домостроительной, 4, – тихой улице в промзоне на Парнасе, в полукилометре от МРЭО №1, сообщает очевидец в группе «Экстренный вызов Санкт-Петербурга» «ВКонтакте».

Второй участник – «Тойота». Пострадавших, судя по всему, нет.

«Водитель «Приуса», похоже, хотел развернуться и забыл про зеркала, ДПС теперь научит его смотреть», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Toyota Prius – гибридный автомобиль, он хоть и продаётся в России, но на дорогах встречается нечасто. В 2017 году, по подсчётам агентства «Автостат», в нашей стране было продано 6064 «Приуса».