В Петербурге машинист электрички зазевался и «прокатил» пассажиров

Пригодный электропоезд Ладожского направления сократил свой маршрут, проигнорировав остановку. Спешащие покинуть пятничным вечером душный город дачники остались на платформе и довольствовались порывом ветра от разогнавшейся электрички.

В социальной сети 13 августа горожане опубликовали копию письма от Октябрьской железной дороги. В документе говорится, что 27 июля пригородный поезд №6683 Петербург — Пупышево отклонился от заданного графика движения и пропустил остановку на станции Пискаревка.

«Согласно данным, полученным после расшифровки кассеты регистрации параметров движения, было установлено, что локомотивная бригада пригородного поезда №6683 проследовала без остановки платформу Пискаревка по причине личной невнимательности», — говорится в ответе компании.

В ОЖД «Фонтанке» подтвердили подлинность письма. Машинист электрички, его помощник и машинист-инструктор привлечены к дисциплинарной ответственности. Поезд №6683 ходит всего два раза в неделю — по пятницам и воскресеньям. В социальной сети горожане отметили, что именно со станции Пискаревка на дачи уезжает большое количество пассажиров.