В духе Чкалова. Вертолет пролетел под мостом ЗСД на водной вечеринке

Пролет вертолета под мостом через Петровский канал попал в объективы видеокамер участников вечеринки, которую любители водномоторного спорта проводили на Финском заливе. Росавиация начала расследование.

Как стало известно «Фонтанке» 13 августа, инцидент случился три дня назад, в пятницу. У моста, по которому частично проходит Западный скоростной диаметр, пенно гуляла молодежь. Танцпол устроили на плоту, его окружили примкнувшие к празднику гидроскутеристы и яхтсмены. К теплой компании присоединились сотрудники ГИМС МЧС и транспортной полиции, они проверяли документы на транспортные средства.

Вечеринку снимали с вертолета, летавшего над участниками на низкой высоте. В запись также попал трюк с приближением к мосту ЗСД и пролету под ним. Фото- и видеоотчеты с праздника активно выкладывал петербургский бизнесмен Денис Данов. Он же является центральной фигурой многих снимков. Одетого в футболку «МЧС России» Данова можно было принять за устроителя мероприятия.

«Первая в Санкт-Петербурге вечеринка на воде», – такой записью снабдил он в Instagram свой пост.

В разговоре с «Фонтанкой» Денис Данов сообщил, что к организации мероприятия отношения не имеет, сам он случайно оказался в числе участников, проплывая мимо, о владельце вертолета не знает ничего, и высказал предположение, что машина вполне могла управляться дистанционно, без пилота в кабине.

В управлении на транспорте МВД по Северо-Западу «Фонтанке» сообщили, что проверку не проводят, так как какого-либо нарушения не усматривают.

В Северо-Западной транспортной прокуратуре собственной информацией пока тоже не владеют. Проверка соблюдения законов о безопасности полетов начата после размещения информации о вертолете в Интернете.

В отделе инспекции по безопасности полетов Северо-Западного теруправления воздушного транспорта Росавиации «Фонтанке» уточнили, что пролет вертолета квалифицирован как авиационный инцидент.

«Создана комиссия, проводится расследование», – добавил собеседник.

По данным «Фонтанки», собственник вертолета уже установлен. Связаться с ним расследователи не могут, так как телефон отключен.

Напомним, что легендарный советский лётчик Валерий Чкалов пролетел на истребителе под Троицким мостом в Петербурге, за что был посажен на гауптвахту. Позднее, в 1937 году Чкалов совершил первый в мире беспосадочный полет из СССР в США.