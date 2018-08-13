AliExpress опровергает массовую блокировку российских пользователей

Китайская торговая площадка сообщила, что появившаяся в СМИ информация о блокировке россиян не соответствует действительности.

«Система анализа выделяет пользователей, у которых соотношение заказов и открытых по ним споров превышает все разумные пределы, например, при 20 заказах и 19 открытых спорах может идти речь о сознательном фроде (мошенничестве)», – цитирует заявление AliExpress «Коммерсант» 13 августа.

Издание Akket настаивает на том, что AliExpress стал массово блокировать россиян после того, как в РФ среди пользователей соцсетей начали набирать популярность советы, как обмануть китайских продавцов. В частности, им рекомендовали открывать спор с продавцом, чтобы вернуть деньги за покупку, полностью или частично. При этом СМИ настаивают, что разблокировать аккаунты удается лишь единицам граждан РФ.

В AliExpress указывают, что у пользователей торговой интернет-площадки всегда есть возможность подать апелляцию на блок. В компании также отмечают, что СМИ преувеличили масштабы явления, так как в общем объеме покупателей – заблокированные пользователи "занимают небольшой процент".

Напомним, что интернет-площадка AliExpress остается одной из крупнейших в мире с количеством пользователей, перевалившим за 100 миллионов. В 2012 году услугами компании пользовался только 1 миллион человек по всему миру. AliExpress входит в число интернет-площадок, где россияне предпочитают делать интернет-покупки. На посылки из Китая проходится до 90% всех зарубежных отправлений в Россию. Около 20% пользователей сайта AliExpress из России.