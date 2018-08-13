ДТП на трассе Вологда – Новая Ладога: среди погибших один мальчик, среди раненых – два

Дети попали в тяжёлое ДТП в Бокситогорском районе Ленинградской области.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 13 августа около 11:30 на 391-м километре автодороги Вологда – Новая Ладога столкнулись два легковых автомобиля: «Рено Логан» под управлением 64-летнего мужчины и «Инфинити» под управлением 44-летнего мужчины.

Погибших двое, оба из «Рено»: водитель и мальчик 2004 года рождения (ему было 13 или 14 лет). В «Инфинити» трое пострадавших: женщина-пассажирка и мальчики 2001 и 2010 годов рождения.

По факту ДТП проводится проверка.