СМИ: «Галатасарай» убедил «Зенит» отдать Дзюбу

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба перейдет в другую команду. Как сообщает 13 августа турецкое издание Posta , переговоры по поводу трансфера 29-летнего игрока между петербуржцами и стамбульским «Галатасараем» успешно завершились.

Переход будет осуществлен на правах аренды до конца сезона 2018/19. Сумма возможной сделки не раскрывается. Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года. По данным сайта transfermarkt.com, его трансфер оценивается в 10 млн евро.

На прошедшем в России чемпионате мира по футболу Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков российской сборной. На счету форварда 3 гола — второй результат команды после Дениса Черышева (4 гола). При этом еще в начале 2018 Дзюба не рассматривался как игрок сборной России. Первую половину сезон 2017/18 он провел в «Зените» на скамейке запасных, хотя в сезоне 2016/17 с 13 голами был лучшим бомбардиром клуба. В январе 2018 Дзюба ушел в аренду в тульский «Арсенал», где снова стал забивать (6 голов в 10 матчах) и заслужил вызов в сборную. После успешного чемпионата мира, в котором Россия впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, вернулся в «Зенит». Несмотря на успешный турнир и заверения нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака в нужности Дзюбы для команды , слухи об уходе нападающего не утихают. По разным данным, Дзюбой интересуется помимо «Галатасарая» еще один турецкий клуб – «Бешикташ», а также французский «Бордо» и ряд английских команд.

Напомним, также, что нынешним летом «Зенит» пока только расстается с игроками. Уже четверо покинули петербургский клуб – защитники Иван Новосельцев («Анжи», аренда) и Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), а также полузащитник Артур Юсупов («Ростов»), нападающие Дмитрий Полоз («Рубин», аренда) и Лука Джорджевич (тульский «Арсенал»). Настойчивее всего в «Зенит» инсайдеры отправляют полузащитника футбольной сборной Уругвая и «Дженоа» (Италия) Диего Лаксальта, который забивал сборной России на ЧМ-2018. Пока единственный новичком «Зенита» можно считать нового спортивного директора Хавьера Рибалту, в прошлом возглавлявшего скаутские службы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».