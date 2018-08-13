18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

+19°C
/ Завтра: +19
$ 66.91р
76.68р
15:39 13.08.2018
Расширенный поиск

Спорт
13.08.2018 13:30
Печать

СМИ: «Галатасарай» убедил «Зенит» отдать Дзюбу

Нападающий футбольного клуба «Зенит» и сборной России Артем Дзюба перейдет в другую команду. Как сообщает 13 августа турецкое издание Posta , переговоры по поводу трансфера 29-летнего игрока между петербуржцами и стамбульским «Галатасараем» успешно завершились.

Переход будет осуществлен на правах аренды до конца сезона 2018/19. Сумма возможной сделки не раскрывается. Контракт Дзюбы с «Зенитом» действует до лета 2020 года. По данным сайта transfermarkt.com, его трансфер оценивается в 10 млн евро.

На прошедшем в России чемпионате мира по футболу Артем Дзюба стал одним из самых ярких игроков российской сборной. На счету форварда 3 гола — второй результат команды после Дениса Черышева (4 гола). При этом еще в начале 2018 Дзюба не рассматривался как игрок сборной России. Первую половину сезон 2017/18 он провел в «Зените» на скамейке запасных, хотя в сезоне 2016/17 с 13 голами был лучшим бомбардиром клуба. В январе 2018 Дзюба ушел в аренду в тульский «Арсенал», где снова стал забивать (6 голов в 10 матчах) и заслужил вызов в сборную. После успешного чемпионата мира, в котором Россия впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, вернулся в «Зенит». Несмотря на успешный турнир и заверения нового главного тренера «Зенита» Сергея Семака в нужности Дзюбы для команды , слухи об уходе нападающего не утихают. По разным данным, Дзюбой интересуется помимо «Галатасарая» еще один турецкий клуб – «Бешикташ», а также французский «Бордо» и ряд английских команд.

Напомним, также, что нынешним летом «Зенит» пока только расстается с игроками. Уже четверо покинули петербургский клуб – защитники Иван Новосельцев («Анжи», аренда) и Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), а также полузащитник Артур Юсупов («Ростов»), нападающие Дмитрий Полоз («Рубин», аренда) и Лука Джорджевич (тульский «Арсенал»). Настойчивее всего в «Зенит» инсайдеры отправляют  полузащитника футбольной сборной Уругвая и «Дженоа» (Италия) Диего Лаксальта, который забивал сборной России на ЧМ-2018. Пока единственный новичком «Зенита» можно считать нового спортивного директора Хавьера Рибалту, в прошлом возглавлявшего скаутские службы «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса».

---

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

MarketGid

Загрузка...

Новости компаний
13.08.2018 15:33

«Алмаз — Антей» впервые вошёл в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения

«Алмаз – Антей» по итогам производственной деятельности в 2017 году впервые вошел в «десятку» крупнейших мировых производителей продукции военного назначения
ГК "КВС"
13.08.2018 14:00

Приглашаем на «Ипотечную субботу» в ЖК «Крылья»

Мероприятие состоится 18 августа с 11.00 до 17.00 в офисе продаж ЖК «Крылья» по адресу: Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, участок 10.
ГК "КВС"
13.08.2018 12:28

Безопасность клиентов превыше всего

Компания «КВС» возводит комплекс «Жили-Были» в Выборгском районе с закрытой дворовой территорией. Придомовое пространство продумано самым тщательным способом: жители могут общаться, заниматься спортом на свежем воздухе и активно проводить свободное время в полной безопасности
ГК «Эталон»
13.08.2018 11:40

«Галактика» от «Эталон ЛенСпецСМУ» получила аккредитацию еще одного банка

АО «ЮниКредит Банк» аккредитовал корпуса 4.7-1, 4.7-2 и 4.7-3 квартала «Галактика», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на территории Адмиралтейского и Московского районов Санкт-Петербурга
Магазин "Кей"
13.08.2018 10:00

Как выбрать смартфон? Советы от КЕЙ

Неважно, приобретаете ли Вы смартфон впервые или меняете свой на более современный, у Вас возникнет вопрос: «Как выбрать смартфон?». КЕЙ поможет определиться
фото предоставлено компанией "Уральские авиалинии"
11.08.2018 10:00

Снижаемся. Скидки до 50% на прямые рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии»

«Уральские авиалинии» объявляют о снижении цен до 50% от тарифа. Акция* проводится с 11 по 19 августа 2018 года. Обратите внимание, что вы можете дополнительно сэкономить, оплатив авиабилеты бонусами программы «Крылья».
Банк «ВБРР»
10.08.2018 18:00

ВБРР поздравляет партнеров c Днем строителя

Коллектив Всероссийского банка развития регионов поздравляет своих партнеров с профессиональным праздником – Днем строителя!
Setl Group
10.08.2018 15:22

Setl Group стал серебряным призером спартакиады строителей

Холдинг Setl Group стал вице-чемпионом спартакиады «За труд и долголетие», проводившейся в течение года среди строительных организаций Северо-Западного региона
Компания Л1
10.08.2018 15:00

В августе новоселье отпраздновали в ЖК «Лондон Парк» и «Граф Орлов»

В августе 2018 года Компания Л1 начала заселение в двух жилых комплексах – «Лондон Парк» и «Граф Орлов». В первом ключи от квартир получают покупатели жилья в секциях четвертого корпуса ЖК «Лондон Парк»: 1-9, 1-10, 1-11 и 1-12. Во втором – жильцы корпусов 3Б и 4А
Группа компаний «ЦДС»
10.08.2018 12:31

Жилой комплекс ЦДС «Приневский» украсят граффити со сценами из «Евгения Онегина»

Группа ЦДС и арт-группа «Явь» создадут в Невском районе Петербурга 70-метровое граффити со сценами из романа «Евгений Онегин». Соавторами рисунка станут жители комплекса ЦДС «Приневский» и близлежащих домов
Строительный холдинг «ПСК»
10.08.2018 12:22

«ПСК» построил более 75 тыс. кв. м жилья за I полугодие 2018 года

За I полугодие 2018 года «ПСК» построил более 75 тыс. кв. м недвижимости собственных девелоперских проектов
pixabay.com
10.08.2018 11:30

Аэрофлот увеличивает количество рейсов в Дубай

Аэрофлот увеличивает частоту полетов на линии Москва – Дубай – Москва