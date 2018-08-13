Египет пересмотрит «звездность» своих отелей. Установить настоящее качество услуг властям страны помогут «тайные постояльцы»

Египет решил произвести «переклассификацию» гостиниц в соответствии с международными стандартами Всемирной туристской организации (UNWTO). Об этом сообщила 13 августа Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на египетские СМИ.

Навести порядок среди средств размещения, которые зачастую самопроизвольно присваивали себе «звезды», Египет хотел еще 7 лет назад, но помешала революция. Эксперты UNWTO оценят общее состояние отельного фонда Египта, необходимость его модернизации и развития. К проекту будут привлечены и «тайные постояльцы», которые будут посещать гостиницы без предупреждения их руководства.

Первым курортом, где международные эксперты уже начали работу, стал Шарм-эш-Шейх.

Владельцы гостиниц ревизии не рады. По их словам, многие из объектов размещения из-за кризиса последних трех лет не ремонтировались, что привело к снижению уровня сервиса. Потеряв «звезды», они будут вынуждены снижать цены, а значит, лишатся доходов.

Напомним, что курорты Египта оказались фактически под запретом для россиян с 6 ноября 2015 года. Причиной стал теракт на борту самолета А321 российской авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, лайнер потерпел крушение над Синайским полуостровом 31 октября 2015. На борту находились 224 человека, все они погибли. Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.

2 января 2018 года президент России Владимир Путин подписал указ об открытии авиасообщении с Каиром, 13 марта этого года «Аэрофлот» сообщил о возобновлении регулярных рейсов по маршруту Москва – Каир – Москва с 11 апреля, позже о возобновлении авиасообщения заявила компания Egypt Air.