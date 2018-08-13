Происшествия
Церковь в Кондопоге поджег школьник. Местные считают его посланником Сатаны
К уничтожению деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге причастны не туристы, как полагала Русская православная церковь, а приехавший на каникулы к бабушке школьник. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским.
Как сообщает Следственный комитет Карелии 13 августа, Успенскую церковь поджег пятнадцатилетний подросток. «Исходя из обстоятельств, для определения его вменяемости назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза», – уточняют в следствии.
Подозреваемый гостил в Кондопоге на летних каникулах у бабушки. По информации местных жителей, школьник вел богохульные беседы, имя Сатаны упоминал чаще Христа. Его страница в соцсети содержит многочисленные ссылки на интернет-ресурсы, посвященные Люциферу, а аватарка содержит изображение перевернутой пятиконечной звезды.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге подожгли утром в пятницу, 10 августа. Незадолго до пожара храм посещала группа туристов на красном автобусе в сопровождении гида. Полиция объявила транспорт в розыск. Версию причастности туристов к уничтожению объекта культурного наследия активно продвигали члены РПЦ.
Справка:
Церковь Успения Богородицы находилась на территории бывшей деревни Кондопога - прародительницы одноименного города. Храм возвышался на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Здание было построено в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о погибших крестьянах во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере. Ее изображение нанесено на герб Кондопожского района и Кондопоги.