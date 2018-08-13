Церковь в Кондопоге поджег школьник. Местные считают его посланником Сатаны

К уничтожению деревянного храма Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге причастны не туристы, как полагала Русская православная церковь, а приехавший на каникулы к бабушке школьник. При задержании он рассмеялся в лицо полицейским.

Как сообщает Следственный комитет Карелии 13 августа, Успенскую церковь поджег пятнадцатилетний подросток. «Исходя из обстоятельств, для определения его вменяемости назначена судебная психолого-психиатрическая стационарная экспертиза», – уточняют в следствии.

Подозреваемый гостил в Кондопоге на летних каникулах у бабушки. По информации местных жителей, школьник вел богохульные беседы, имя Сатаны упоминал чаще Христа. Его страница в соцсети содержит многочисленные ссылки на интернет-ресурсы, посвященные Люциферу, а аватарка содержит изображение перевернутой пятиконечной звезды.

Церковь Успения Пресвятой Богородицы в Кондопоге подожгли утром в пятницу, 10 августа. Незадолго до пожара храм посещала группа туристов на красном автобусе в сопровождении гида. Полиция объявила транспорт в розыск. Версию причастности туристов к уничтожению объекта культурного наследия активно продвигали члены РПЦ.