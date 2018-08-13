В Петербурге умер «бессмертный» член клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Басс

Чемпион мира по спортивной версии «Что? Где? Когда?», участник одноимённого интеллектуального телешоу петербуржец Михаил Басс скончался 12 августа. Об этом «Фонтанке» сообщил магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь.

«Я связался с его очень близким другом, и он мне подтвердил эту информацию. С родственниками пока не удалось поговорить», — сказал он.

Михаил Басс дебютировал в телевизионной версии игры «Что? Где? Когда?» в 1990 году. Он выступал в команде Алексея Блинова и заслужил титул «Бессмертного члена клуба». В 2002 году в составе команды Александра Друзя Михаил Басс победил на чемпионате мира.

В 2010-е годы тренировал команду Главной Хоральной синагоги Санкт-Петербурга, также помогал различным детским командам, выступал судьёй на любительских турнирах.

Михаил Басс известен как педагог дополнительного образования и организатор Городской олимпиады школьников Санкт-Петербурга по биологии. Его ученики в Дворце творчества юных, представлявшие Лабораторию экологии животных, неоднократно занимали призовые места на региональных олимпиадах и конкурсах. Ему было 48 лет.