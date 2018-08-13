Новая Голландия: У нас сексом не занимаются

На территории рукотворного острова Новая Голландия в Петербурге, ставшего центром развлечений, посетители не занимаются сексом. Об этом «Фонтанке» рассказала PR-координатор проекта Александра Новоселова.

«Скажем так: мы не наблюдали половых актов на нашей территории», – ответила Александра Новоселова. Задать такой вопрос администрации Новой Голландии «Фонтанка» решила после того, как главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что в московском парке «Зарядье» видеокамеры засняли большое количество занятий сексом посетителями.

Позднее руководитель Департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников сообщил, что разберется с этой проблемой. Отметим, по закону публичный половой акт расценивается как мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). Наказание предусматривает штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.