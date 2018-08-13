Предполагаемый убийца куратора Крестов-2 окажется на скамье подсудимых. Он заключил соглашение со следствием

Следственный комитет готовится передать в суд первое дело об убийстве начальника отдела УФСИН по Петербургу и области Николая Чернова. По версии следствия, куратора строительства Крестов-2 застрелил знакомый ему по работе Сабир Садыков. Именно он первым и окажется на скамье подсудимых.

«В рамках расследования уголовного дела Садыков полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве», – отметили 13 августа в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в конце 2016 года к Садыкову обратился замначальника УФСИН по городу и области Сергей Мойсеенко, решивший устранить своего подчиненного — подполковника Николая Чернова, чтобы скрыть коррупционные преступления. Садыкову отводилась роль стрелка. Оружие - пистолет системы Макарова с «глушилкой» – он получил у третьего участника преступления Игоря Захарова.

2 марта 2017 года Садыков под надуманным предлогом вызвал Чернова на личную встречу, после чего в автомобиле, припаркованном на обочине автомобильной дороги во Всеволожском районе, выстрелил в него не менее 7 раз. Подполковника в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он умер 7 марта.

Уголовное дело Мойсеенко и Захарова находится на завершающей стадии расследования.