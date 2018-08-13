Суд подтвердил, что «Ростелеком» монопольно завысил цену в 15 раз

ФАС уличила Северо-Западный филиал «Ростелекома» в установлении монопольно высокой цены за сверку планового расположения сетей связи в границах Петербурга. Её стоимость оказалась в 15 раз выше, чем в ЦФО или Уральском федеральном круге, и в 5 раз выше, чем у других организаций, которые оказывают аналогичные услуги по своим сетям на территории Москвы и Петербурга.

– В ходе рассмотрения антимонопольного дела было установлено, что только «Ростелеком Северо-Запад» располагает сведениями о точном расположении эксплуатируемых им сетей связи, а потому услугу по сверке их расположения может оказать только он. Следовательно, на этом рынке «Ростелеком СЗ» является монополистом, – сообщили 13 августа в УФАС по Санкт-Петербургу.

Компании было выдано предписание прекратить необоснованное применение высокой цены. Но «Ростелеком СЗ» обжаловал решение и предписание антимонопольного органа в суде. Суды трех инстанций подтвердили их законность и обоснованность. В результате был назначен штраф в 300 тысяч рублей, который сейчас также обжалован в суде.